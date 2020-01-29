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Izdelek ni več na voljo

Hairclipper series 5000Strižnik

HC5450/15

4.5

| (259) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*

HAIRCLIPPER serije 5000 je trpežen in učinkovit strižnik. Inovativna strižna enota, trpežna rezila iz titana in nastavljiv glavnik vedno in dolgoročno zagotavljajo hitro in ostro striženje.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svetovna znamka št. 1 za električne izdelke za osebno nego1

s tehnologijo DualCut za hitrejše in ostrejše striženje

HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*

  • Rezila iz titana

  • 24 nastavitev dolžine

  • 90 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Glavnik za otroke

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota je zelo trpežna in dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips, trdna jeklena zaščita pa zagotavlja izjemno trdnost.*

Izjemno ostra rezila za izjemno oster rezultat

Izjemno ostra rezila za izjemno oster rezultat

Za popolno in varno prirezovanje s samoostrilnimi, s titanom prevlečenimi rezili, ki so ustvarjena za dolgotrajno uporabo.

Enostavna izbira in uporaba 24 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Enostavna izbira in uporaba 24 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Obrnite kolesce in enostavno izberite želeno dolžino. Izbirate lahko med 23 nastavitvami dolžine od 1 do 23 mm v korakih po natanko 1 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

259

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/01/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odličen strižnik

Kvaliteten, ergonomsko oblikovan strižnik, enostavna nastavitev dolžine striženja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Strižnik

Datum uporabe 2019-12-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Strižnik

Datum uporabe 2019-12-29

21/12/2018

Slovenija

Slovenija

zelo dobro

zelo dobro dela, rezila odlično opravijo svojo nalogo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Strižnik

29/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ugodan i ucinkovit, istovremeno.

I ranije, do sada, sam imao Philipsov aparat za sisanje, vec 12 godina, ali nikako da se pokvari. I tako, ipak, kupim novi. Sto reci, izuzetan je. Prije sam se sisao kao covjek, a sada se sisam kao kralj.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje

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Omejitve odgovornosti

  1. Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025. 

  1. V primerjavi s predhodnim modelom Philips