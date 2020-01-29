Izdelek ni več na voljo
HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
HAIRCLIPPER serije 5000 je trpežen in učinkovit strižnik. Inovativna strižna enota, trpežna rezila iz titana in nastavljiv glavnik vedno in dolgoročno zagotavljajo hitro in ostro striženje.
Rezila iz titana
24 nastavitev dolžine
90 minut uporabe/1 ura polnjenja
Glavnik za otroke
Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota je zelo trpežna in dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips, trdna jeklena zaščita pa zagotavlja izjemno trdnost.*
Za popolno in varno prirezovanje s samoostrilnimi, s titanom prevlečenimi rezili, ki so ustvarjena za dolgotrajno uporabo.
Obrnite kolesce in enostavno izberite želeno dolžino. Izbirate lahko med 23 nastavitvami dolžine od 1 do 23 mm v korakih po natanko 1 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.
4.5
od 5
259
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Haircliper
29/01/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Odličen strižnik
Kvaliteten, ergonomsko oblikovan strižnik, enostavna nastavitev dolžine striženja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Strižnik
Datum uporabe 2019-12-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Strižnik
Datum uporabe 2019-12-29
martin
21/12/2018
Slovenija
zelo dobro
zelo dobro dela, rezila odlično opravijo svojo nalogo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Strižnik
Tomo7
29/11/2018
Hrvatska
Ugodan i ucinkovit, istovremeno.
I ranije, do sada, sam imao Philipsov aparat za sisanje, vec 12 godina, ali nikako da se pokvari. I tako, ipak, kupim novi. Sto reci, izuzetan je. Prije sam se sisao kao covjek, a sada se sisam kao kralj.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje
Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025.
V primerjavi s predhodnim modelom Philips