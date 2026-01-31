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FM51SS050P/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava. S polprevodniškim pogonom Philips je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
512 GB
Polprevodniški pogon
Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.
Nadenite svojemu ključu USB modno barvno podobo. S svetlo rumeno, nežno rožnato, ultravijolično, smaragdno zeleno, električno modro ali oranžno barvo vzhajajočega sonca si polepšajte vsakodnevna opravila, kot so shranjevanje in izmenjava podatkov, ki bodo postala mnogo zabavnejša.
Samodejno stisnite vse datoteke, ki jih prenesete na pogon USB, da prihranite nezaseden prostor
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