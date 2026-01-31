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FM32FD180D/00
Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli
Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije STAR je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
32 GB
Star Edition 2.0
2 v kompletu
Prijetno svetleč indikator LED je znak, da je pogon pravilno priključen in deluje. Pri kopiranju datotek v ali iz spomina naprave lučka začne hitreje utripati.
Nikoli več ne boste izgubili pokrova! Zaščitni pokrov je vgrajen tako, da je neločljivo pritrjen na ključ USB. Ko želite uporabiti ključ, preprosto potisnite pokrov nazaj, vstavite ključ in predvajajte želene vsebine.
Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.