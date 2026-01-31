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        Izdelek ni več na voljo

        Pogon USB

        FM32FD180D/00

        Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli

        Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije STAR je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

        Poglej vse prednosti

        Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

        Majhen in lahek, za uporabo kjerkoli

        • 32 GB

        • Star Edition 2.0

        • 2 v kompletu

        Indikator aktivnosti zasveti pri kopiranju datotek

        Prijetno svetleč indikator LED je znak, da je pogon pravilno priključen in deluje. Pri kopiranju datotek v ali iz spomina naprave lučka začne hitreje utripati.

        Vgrajen zaščitni pokrov za priročno uporabo

        Nikoli več ne boste izgubili pokrova! Zaščitni pokrov je vgrajen tako, da je neločljivo pritrjen na ključ USB. Ko želite uporabiti ključ, preprosto potisnite pokrov nazaj, vstavite ključ in predvajajte želene vsebine.

        Enostavno odpiranje in uporabniku prijazno pakiranje

        Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.

        Tehnične specifikacije

        Priročniki in dokumentacija

        Lokaliziran reklamni letak

        • PDF dat., 146.5 kB
        • 21 July 2026

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