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SSD

FM25SS050P/00

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

Preprosta in uporabniku prijazna naprava. S polprevodniškim pogonom Philips je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

Poglej vse prednosti

Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

  • 256 GB

  • Polprevodniški pogon

Sinhronizacija datotek med celotnim PC in UFD

S sinhronizacijo vseh datotek svojega računalnika lahko od koderkoli s samo nekaj miškinimi kliki dostopate do dokumentov, ki jih želite uporabiti.

Samodejno stiskanje vseh datotek prihrani nezaseden prostor

Samodejno stisnite vse datoteke, ki jih prenesete na pogon USB, da prihranite nezaseden prostor

Enostavno odpiranje in uporabniku prijazno pakiranje

Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.

Tehnične specifikacije

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