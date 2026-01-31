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FM25SS050P/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava. S polprevodniškim pogonom Philips je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
256 GB
Polprevodniški pogon
S sinhronizacijo vseh datotek svojega računalnika lahko od koderkoli s samo nekaj miškinimi kliki dostopate do dokumentov, ki jih želite uporabiti.
Samodejno stisnite vse datoteke, ki jih prenesete na pogon USB, da prihranite nezaseden prostor
Oznake in perforacije na embalaži ključa USB označujejo najprimernejša mesta za najhitrejše in najenostavnejše odpiranje embalaže.
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