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  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine
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  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine
  • Moč tišine

2+3 leta garancije na motor

Izdelek ni več na voljo

SilentStarSesalnik z vrečko

FC9304/01

Moč tišine
Uživajte v sproščenem in mirnem domačem vzdušju s sesalnikom Philips SilentStar. Sesalnik je opremljen z edinstvenim nastavkom SilentSeal, ki zagotavlja izjemno moč čiščenja z zelo malo hrupa.
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Neusmiljen do prahu, nežen za ušesa

Moč tišine

  • Eco

  • Nastavek SilentSeal

  • Pralni filter HEPA 13

  • Parquet

Nastavek SilentSeal omogoča optimalno delovanje in zmanjšuje hrup

Nastavek SilentSeal omogoča optimalno delovanje in zmanjšuje hrup

Nastavek SilentSeal poskrbi za optimalno delovanje sesalnika, saj zmanjšuje hrup in izboljša vsesavanje prahu in vlaken. Je optimalno zatesnjen in omogoča učinkovit pretok zraka, zato so rezultati čiščenja najboljši – izdelek družbe WesselWerk.

Aerodinamičen zračni kanal zmanjša hrup na 70 dB

Aerodinamičen zračni kanal zmanjša hrup na 70 dB

Zračni kanal je zasnovan tako, da zrak gladko izstopi iz sesalnika, kar optimalno zmanjša nastanek hrupa. Motor ima posebno vzmetenje, ki zmanjša tresljaje.

1250 W motor HD z močjo 2000 W*

1250 W motor HD z močjo 2000 W*

Visokoučinkovit 1250 W motor HD z največjo sesalno močjo 400 W porabi 30 % manj energije kot 2000 W motor za enako učinkovito čiščenje.*

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Omejitve odgovornosti

  1. Philipsove interne meritve, 2010.