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Izdelek ni več na voljo
FC9304/01
Eco
Nastavek SilentSeal
Pralni filter HEPA 13
Parquet
Nastavek SilentSeal poskrbi za optimalno delovanje sesalnika, saj zmanjšuje hrup in izboljša vsesavanje prahu in vlaken. Je optimalno zatesnjen in omogoča učinkovit pretok zraka, zato so rezultati čiščenja najboljši – izdelek družbe WesselWerk.
Zračni kanal je zasnovan tako, da zrak gladko izstopi iz sesalnika, kar optimalno zmanjša nastanek hrupa. Motor ima posebno vzmetenje, ki zmanjša tresljaje.
Visokoučinkovit 1250 W motor HD z največjo sesalno močjo 400 W porabi 30 % manj energije kot 2000 W motor za enako učinkovito čiščenje.*
Ocene
Philipsove interne meritve, 2010.