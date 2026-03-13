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SilentStar Sesalnik z vrečko

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SilentStarSesalnik z vrečko

FC9304/01

SilentStar Sesalnik z vrečko

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF dat., 34 MB
  • 13 March 2026

Uživajte v sproščenem in mirnem domačem vzdušju s sesalnikom Philips SilentStar. Sesalnik je opremljen z edinstvenim nastavkom SilentSeal, ki zagotavlja izjemno moč čiščenja z zelo malo hrupa.

  • PDF dat.
  • 5 July 2026

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