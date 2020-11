Ročaj z daljinskim upravljalnikom ErgoGrip z vgrajenimi upravljalnimi gumbi

Daljinski upravljalnik je ergonomsko zasnovan, tako da so nastavitve moči tik ob vaši roki in lahko enostavno preklapljate med nastavitvami za različna mesta in vrste površin za učinkovitejše sesanje. Prednost daljinskega upravljalnika je tudi, da vam ni treba segati do glavne enote, zato je sesanje laže kot kadar koli doslej, vodenje pa neovirano.