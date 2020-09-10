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  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
  • Popolna zmogljivost za globlje čiščenje

Izdelek ni več na voljo

Performer UltimateSesalnik z vrečko

FC8956/09

4.8
| (31) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Popolna zmogljivost za globlje čiščenje
Inovativni Philips Performer Ultimate je naš najnaprednejši sesalnik z vrečko.
Poglej vse prednosti

LED-tehnologija TriActive razkriva prah

Popolna zmogljivost za globlje čiščenje

  • 99,9 % odstranjenega prahu

  • 900 W

  • 4 l

Intuitiven digitalni zaslon za optimalno delovanje

Intuitiven digitalni zaslon za optimalno delovanje

Na intuitivnem digitalnem zaslonu so prikazane pomembne informacije za optimalno delovanje sesalnika: 4 nastavitve čiščenja, indikator napolnjenosti vrečke ter indikator samodejnega vklopa in izklopa.

Vgrajena nastavka za hitro in temeljito čiščenje

Vgrajena nastavka za hitro in temeljito čiščenje

Vgrajena nastavka: – ozki nastavek, ki seže v reže in je odličen vzdolž robov podstavkov in na težko dostopnih mestih; – nastavek za oblazinjeno pohištvo z majhno, plosko glavo in veliko močjo sesanja, odličen za površine iz tkanin.

Ročaj z daljinskim upravljalnikom ErgoGrip z vgrajenimi upravljalnimi gumbi

Ročaj z daljinskim upravljalnikom ErgoGrip z vgrajenimi upravljalnimi gumbi

Daljinski upravljalnik je ergonomsko zasnovan, tako da so nastavitve moči tik ob vaši roki in lahko enostavno preklapljate med nastavitvami za različna mesta in vrste površin za učinkovitejše sesanje. Prednost daljinskega upravljalnika je tudi, da vam ni treba segati do glavne enote, zato je sesanje laže kot kadar koli doslej, vodenje pa neovirano.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Ocene

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4.8

od 5

31

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

10/09/2020

Slovenija

Slovenija

Super sesalec

Zelo dober tih sesalec. Sesalec, ki ga bodo veseli tudi ljubitelji zivali.

Prednosti

Vse

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko

09/09/2020

Slovenija

Slovenija

Super

Učinkovit sesalec, ki me ni pustil na cedilu. Ker imamo hišne ljubljenčke je res nepogrešljiv.

Prednosti

Da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko

09/11/2018

Slovenija

Slovenija

Res odličen sesalec

Definitivno je bil ta nakup prava odločitev. Je preprost za uporabo, okreten, dobro sesa, komande na cevi so zelo priročne, zaradi osvetlitve se vidi vsaka smet, poleg vsega pa še zelo dobro izgleda.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko

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  1. 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).