2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
99,9 % odstranjenega prahu
900 W
4 l
Na intuitivnem digitalnem zaslonu so prikazane pomembne informacije za optimalno delovanje sesalnika: 4 nastavitve čiščenja, indikator napolnjenosti vrečke ter indikator samodejnega vklopa in izklopa.
Vgrajena nastavka: – ozki nastavek, ki seže v reže in je odličen vzdolž robov podstavkov in na težko dostopnih mestih; – nastavek za oblazinjeno pohištvo z majhno, plosko glavo in veliko močjo sesanja, odličen za površine iz tkanin.
Daljinski upravljalnik je ergonomsko zasnovan, tako da so nastavitve moči tik ob vaši roki in lahko enostavno preklapljate med nastavitvami za različna mesta in vrste površin za učinkovitejše sesanje. Prednost daljinskega upravljalnika je tudi, da vam ni treba segati do glavne enote, zato je sesanje laže kot kadar koli doslej, vodenje pa neovirano.
Nagrade
4.8
od 5
31
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pikica
10/09/2020
Slovenija
Del promocije
Super sesalec
Zelo dober tih sesalec. Sesalec, ki ga bodo veseli tudi ljubitelji zivali.
Prednosti
Vse
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko
Perunika
09/09/2020
Slovenija
Del promocije
Super
Učinkovit sesalec, ki me ni pustil na cedilu. Ker imamo hišne ljubljenčke je res nepogrešljiv.
Prednosti
Da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko
Cefizelj
09/11/2018
Slovenija
Res odličen sesalec
Definitivno je bil ta nakup prava odločitev. Je preprost za uporabo, okreten, dobro sesa, komande na cevi so zelo priročne, zaradi osvetlitve se vidi vsaka smet, poleg vsega pa še zelo dobro izgleda.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Ultimate FC8956/09 Sesalnik z vrečko
99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).