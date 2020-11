Največja moč. Najtišje delovanje*.

Dom je s čistimi tlemi bolj zdrav. Novi sesalnik Philips Performer Silent se ponaša s tehnologijo nastavkov za temeljito odstranjevanje umazanije in finih prašnih delcev in s tem zagotavlja zdravo okolico. S samo 66 dB je hkrati tudi naš najtišji sesalnik do zdaj. Več o izdelku