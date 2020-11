Daljinski upravljalnik za sesanje brez sklanjanja z IR brezžično tehnologijo

Z novo funkcijo daljinskega upravljanja lahko vklopite in izklopite sesalnik ali nastavite moč sesanja, ne da bi se morali vrniti k posodi in prekiniti čiščenje. Gumbi za upravljanje so nameščeni na priročnem ergonomskem ročaju, signali pa prek infrardeče brezžične tehnologije potujejo do posode. Za udobnejše in enostavnejše čiščenje.