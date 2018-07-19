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Izdelek ni več na voljo
Tehnologija AirflowMax
Nastavek TriActiveMax
Allergy+
Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.
Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce posesa z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbliže pohištvu in stenam.
Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.
Nagrade
4.8
od 5
8
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ester
19/07/2018
Slovenija
Odličen
Brez pripomb, zelo priporočam. Povsem izpolnil pričakovanja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Firbec
17/08/2016
Slovenija
Preverjen kupec
Lahek, a močan
Sesalec je dobro narejen, saj ima veliko sesalno moč. Lahko ga je prenašati. Nastavki se lahko vozijo kar na sesalcu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko
Iki2020
27/04/2020
Hrvatska
Odličan
Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom
Na ravni Philips