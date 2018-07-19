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Izdelek ni več na voljo

Performer ExpertSesalnik z vrečko

FC8721/08

4.8
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

1 nagrada

Popolna zmogljivost
Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu* na vseh vrstah tal zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.
Poglej vse prednosti

Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • Tehnologija AirflowMax

  • Nastavek TriActiveMax

  • Allergy+

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce posesa z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbliže pohištvu in stenam.

Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo

Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo

Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Ocene

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4.8

od 5

8

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

19/07/2018

Slovenija

Slovenija

Odličen

Brez pripomb, zelo priporočam. Povsem izpolnil pričakovanja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

17/08/2016

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Lahek, a močan

Sesalec je dobro narejen, saj ima veliko sesalno moč. Lahko ga je prenašati. Nastavki se lahko vozijo kar na sesalcu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/09 Sesalnik z vrečko

27/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Usisavač je tih i vrlo jak. Savršeno usisavanje. Podiže tepih.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Expert FC8721/08 Usisavač s vrećicom

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