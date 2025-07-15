Iskalni pojmi

    Serija 2300 Samodejni aparat za espresso

    EP2334/10

    Najlažji način priprave sveže kave iz zrnja

    Z enim dotikom pripravite 4 napitke s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Mlečni sistem LatteGo samodejno pripravi svilnato gladko mlečno peno za kave z mlekom, je enostaven za nastavitev in ga lahko očistite v samo 10 sekundah*.

    Serija 2300 Samodejni aparat za espresso

    Najlažji način priprave sveže kave iz zrnja

    Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

    4 napitki
    LatteGo
    Črna in sijajna kašmir siva
    Z enim dotikom pripravite 4 vroče in osvežilne napitke

    Z enim dotikom pripravite 4 vroče in osvežilne napitke

    Uživajte v 4 priljubljenih receptih za kavo: od klasičnega espressa in navadne črne kave do cappucina s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Na voljo je tudi vroča voda za čaj.

    Mlečni sistem LatteGo z najhitrejšim čiščenjem: dva dela, nič cevk

    Mlečni sistem LatteGo z najhitrejšim čiščenjem: dva dela, nič cevk

    Mlečni sistem LatteGo omogoča najhitrejše čiščenje, saj je sestavljen samo iz 2 delov, nima cevk in se lahko očisti v samo 10 sekundah z vodo iz pipe ali v pomivalnem stroju. Philips ne zagotavlja samodejnega čiščenja, saj je potrebno dodatno čiščenje.

    AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic** brez odstranjevanja vodnega kamna

    AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic** brez odstranjevanja vodnega kamna

    Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.

    Enostavna navodila in navdih iz aplikacije HomeID

    Enostavna navodila in navdih iz aplikacije HomeID

    Spoznajte vse funkcije samodejnega aparata za espresso in odkrijte svet navdihujočih receptov za kavne napitke kot iz kavarne v aplikaciji HomeID.

    Enostavna izbira in prilagoditev kave

    Enostavna izbira in prilagoditev kave

    Sodoben zaslon na dotik z barvnimi ikonami vam omogoča enostavno izbiro najljubših napitkov. S funkcijo My Coffee Choice lahko kavo prilagodite svojemu okusu: izberite želeno moč kave, dolžino in stopnjo penjenja mleka.

    40 % tišji s tehnologijo SilentBrew, enako okusna kava

    40 % tišji s tehnologijo SilentBrew, enako okusna kava

    Naša patentirana tehnologija SilentBrew zmanjša zvoke aparata, da boste v pripravi aromatične kave še bolj uživali. Z zvočno zaščito in tihim mletjem naši aparati ustvarjajo 40 % manj hrupa kot prejšnji modeli in imajo certifikat Quiet Mark. 

    Obogaten okus s trpežnim keramičnim mlinčkom

    Obogaten okus s trpežnim keramičnim mlinčkom

    Naš trpežni keramični mlinček iz kave izvabi najboljši okus. Trpežen keramičen mlinček se lahko prilagodi v 12 korakih za mletje v stopnjah od finega prahu do grobo zmletih zrn.

    Svilnato gladka mlečna pena z mlečnim sistemom LatteGo za različne vrste mleka

    Svilnato gladka mlečna pena z mlečnim sistemom LatteGo za različne vrste mleka

    Zahvaljujoč zmogljivi tehnologiji ciklonskega penjenja mlečni sistem LatteGo z dotikom na gumb samodejno pripravi svilnato gladko mlečno peno za kave z mlekom, tudi iz vaših najljubših rastlinskih nadomestkov mleka.

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    • Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne globalne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2023).
    • * Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

