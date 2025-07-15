Iskalni pojmi

  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrnja Najlažji način priprave sveže kave iz zrnja Najlažji način priprave sveže kave iz zrnja

    Serija 2300 Samodejni aparat za espresso

    EP2333/40

    Overall rating / 5
    • Ocene Ocene Ocene Ocene

    Najlažji način priprave sveže kave iz zrnja

    Z enim dotikom pripravite 4 napitke s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Mlečni sistem LatteGo samodejno pripravi svilnato gladko mlečno peno za kave z mlekom, je enostaven za nastavitev in ga lahko očistite v samo 10 sekundah*.

    Več o izdelku

    Serija 2300 Samodejni aparat za espresso

    Podobni izdelki

    Vsi Samodejni espresso kavni aparati

    Najlažji način priprave sveže kave iz zrnja

    Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

    • 4 napitki
    • LatteGo
    • Bela kromirana
    Z enim dotikom pripravite 4 vroče in osvežilne napitke

    Z enim dotikom pripravite 4 vroče in osvežilne napitke

    Uživajte v 4 priljubljenih receptih za kavo: od klasičnega espressa in navadne črne kave do cappucina s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Na voljo je tudi vroča voda za čaj.

    Mlečni sistem LatteGo z najhitrejšim čiščenjem: dva dela, nič cevk

    Mlečni sistem LatteGo z najhitrejšim čiščenjem: dva dela, nič cevk

    Mlečni sistem LatteGo omogoča najhitrejše čiščenje, saj je sestavljen samo iz 2 delov, nima cevk in se lahko očisti v samo 10 sekundah z vodo iz pipe ali v pomivalnem stroju. Philips ne zagotavlja samodejnega čiščenja, saj je potrebno dodatno čiščenje.

    AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic** brez odstranjevanja vodnega kamna

    AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic** brez odstranjevanja vodnega kamna

    Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.

    Enostavna navodila in navdih iz aplikacije HomeID

    Enostavna navodila in navdih iz aplikacije HomeID

    Spoznajte vse funkcije samodejnega aparata za espresso in odkrijte svet navdihujočih receptov za kavne napitke kot iz kavarne v aplikaciji HomeID.

    Enostavna izbira in prilagoditev kave

    Enostavna izbira in prilagoditev kave

    Sodoben zaslon na dotik z barvnimi ikonami vam omogoča enostavno izbiro najljubših napitkov. S funkcijo My Coffee Choice lahko kavo prilagodite svojemu okusu: izberite želeno moč kave, dolžino in stopnjo penjenja mleka.

    40 % tišji s tehnologijo SilentBrew, enako okusna kava

    40 % tišji s tehnologijo SilentBrew, enako okusna kava

    Naša patentirana tehnologija SilentBrew zmanjša zvoke aparata, da boste v pripravi aromatične kave še bolj uživali. Z zvočno zaščito in tihim mletjem naši aparati ustvarjajo 40 % manj hrupa kot prejšnji modeli in imajo certifikat Quiet Mark. 

    Obogaten okus s trpežnim keramičnim mlinčkom

    Obogaten okus s trpežnim keramičnim mlinčkom

    Naš trpežni keramični mlinček iz kave izvabi najboljši okus. Trpežen keramičen mlinček se lahko prilagodi v 12 korakih za mletje v stopnjah od finega prahu do grobo zmletih zrn.

    Svilnato gladka mlečna pena z mlečnim sistemom LatteGo za različne vrste mleka

    Svilnato gladka mlečna pena z mlečnim sistemom LatteGo za različne vrste mleka

    Zahvaljujoč zmogljivi tehnologiji ciklonskega penjenja mlečni sistem LatteGo z dotikom na gumb samodejno pripravi svilnato gladko mlečno peno za kave z mlekom, tudi iz vaših najljubših rastlinskih nadomestkov mleka.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Vir kave
      Sveža zrna
      Vključenost uporabnika
      Dotik gumba
      Vrsta izdelka
      Samodejni aparat za espresso
      Napitki
      Espresso, kava, cappuccino, vroča voda
      Prednastavljeni napitki
      3
      Število porcij
      2
      Tlak
      15 barov
      Vgrajen mlinček
      Da
      Nastavitve mlinčka
      12
      Prostornina posode za zrna
      275 g
      Penjenje mleka
      Da
      Sistem za mleko
      LatteGo
      Posoda za mleko
      0,26 l
      Prostornina posode za vodo
      1,8 l
      Profili
      Ne
      Primarni material
      Plastika
      Sekundarni material
      Kovina
      Tehnologija
      LatteGo
      Vmesnik
      Intuitiven zaslon na dotik
      Garancija
      2 leti
      Povezljivost
      Ne
      Deli, primerni za pomivalni stroj
      Da

    • Tehnične specifikacije

      Energijski razred
      Razred A
      Moč
      1500 W
      Napetost
      230 V
      Frekvenca
      50 Hz
      Število v paketu
      1

    • Varnostna funkcija

      Časovnik samodejnega izklopa
      Da
      Varnostni certifikat
      Da

    • Teža in dimenzije

      Dolžina izdelka
      433 mm
      Širina izdelka
      246 mm
      Višina izdelka
      371 mm
      Teža izdelka
      8 kg
      Dolžina paketa
      491,5 mm
      Širina paketa
      287,5 mm
      Višina paketa
      487 mm
      Teža paketa
      10–12,5 kg

    • Združljivost

      Priloženi dodatki 1
      Filter AquaClean
      Priloženi dodatki 4
      LatteGo
      Povezani dodatki 1
      • Tablete za odstranjevanje kavnega olja
      • Merilna žlička
      • Testni trak za trdoto vode
      Povezani dodatki 2
      Sredstvo za vodni kamen za aparate za espresso
      Povezani dodatki 3
      Ščetka za čiščenje
      Povezani dodatki 4
      Mast za kuhalno enoto Philips

    • Trpežnost

      Uporabniški priročnik
      > 75-% recikliran papir
      Embalaža
      > 95-% reciklirani materiali

    • Država porekla

      Država izdelave
      Romunija

    • Energijska učinkovitost

      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      0,2 W
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      Ni na voljo
      Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti
      Ni na voljo
      Čas, po katerem se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti
      30 min
      Standard merjenja
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    • Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne globalne samodejne aparate za espresso na en dotik (kava in mleko) (2023).
    • * Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.