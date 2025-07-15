Mlečni sistem LatteGo z najhitrejšim čiščenjem: dva dela, nič cevk

Mlečni sistem LatteGo omogoča najhitrejše čiščenje, saj je sestavljen samo iz 2 delov, nima cevk in se lahko očisti v samo 10 sekundah z vodo iz pipe ali v pomivalnem stroju. Philips ne zagotavlja samodejnega čiščenja, saj je potrebno dodatno čiščenje.