Z enim dotikom pripravite 4 napitke s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Mlečni sistem LatteGo samodejno pripravi svilnato gladko mlečno peno za kave z mlekom, je enostaven za nastavitev in ga lahko očistite v samo 10 sekundah*.
Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*
4 napitki
LatteGo
Bela kromirana
Z enim dotikom pripravite 4 vroče in osvežilne napitke
Uživajte v 4 priljubljenih receptih za kavo: od klasičnega espressa in navadne črne kave do cappucina s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Na voljo je tudi vroča voda za čaj.
Mlečni sistem LatteGo z najhitrejšim čiščenjem: dva dela, nič cevk
Mlečni sistem LatteGo omogoča najhitrejše čiščenje, saj je sestavljen samo iz 2 delov, nima cevk in se lahko očisti v samo 10 sekundah z vodo iz pipe ali v pomivalnem stroju. Philips ne zagotavlja samodejnega čiščenja, saj je potrebno dodatno čiščenje.
AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic** brez odstranjevanja vodnega kamna
Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.
Enostavna navodila in navdih iz aplikacije HomeID
Spoznajte vse funkcije samodejnega aparata za espresso in odkrijte svet navdihujočih receptov za kavne napitke kot iz kavarne v aplikaciji HomeID.
Enostavna izbira in prilagoditev kave
Sodoben zaslon na dotik z barvnimi ikonami vam omogoča enostavno izbiro najljubših napitkov. S funkcijo My Coffee Choice lahko kavo prilagodite svojemu okusu: izberite želeno moč kave, dolžino in stopnjo penjenja mleka.
40 % tišji s tehnologijo SilentBrew, enako okusna kava
Naša patentirana tehnologija SilentBrew zmanjša zvoke aparata, da boste v pripravi aromatične kave še bolj uživali. Z zvočno zaščito in tihim mletjem naši aparati ustvarjajo 40 % manj hrupa kot prejšnji modeli in imajo certifikat Quiet Mark.
Obogaten okus s trpežnim keramičnim mlinčkom
Naš trpežni keramični mlinček iz kave izvabi najboljši okus. Trpežen keramičen mlinček se lahko prilagodi v 12 korakih za mletje v stopnjah od finega prahu do grobo zmletih zrn.
Svilnato gladka mlečna pena z mlečnim sistemom LatteGo za različne vrste mleka
Zahvaljujoč zmogljivi tehnologiji ciklonskega penjenja mlečni sistem LatteGo z dotikom na gumb samodejno pripravi svilnato gladko mlečno peno za kave z mlekom, tudi iz vaših najljubših rastlinskih nadomestkov mleka.
Tehnične specifikacije
Splošne specifikacije
Vir kave
Sveža zrna
Vključenost uporabnika
Dotik gumba
Vrsta izdelka
Samodejni aparat za espresso
Napitki
Espresso, kava, cappuccino, vroča voda
Prednastavljeni napitki
3
Število porcij
2
Tlak
15 barov
Vgrajen mlinček
Da
Nastavitve mlinčka
12
Prostornina posode za zrna
275 g
Penjenje mleka
Da
Sistem za mleko
LatteGo
Posoda za mleko
0,26 l
Prostornina posode za vodo
1,8 l
Profili
Ne
Primarni material
Plastika
Sekundarni material
Kovina
Tehnologija
LatteGo
Vmesnik
Intuitiven zaslon na dotik
Garancija
2 leti
Povezljivost
Ne
Deli, primerni za pomivalni stroj
Da
Tehnične specifikacije
Energijski razred
Razred A
Moč
1500 W
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
Število v paketu
1
Varnostna funkcija
Časovnik samodejnega izklopa
Da
Varnostni certifikat
Da
Teža in dimenzije
Dolžina izdelka
433 mm
Širina izdelka
246 mm
Višina izdelka
371 mm
Teža izdelka
8 kg
Dolžina paketa
491,5 mm
Širina paketa
287,5 mm
Višina paketa
487 mm
Teža paketa
10–12,5 kg
Združljivost
Priloženi dodatki 1
Filter AquaClean
Priloženi dodatki 4
LatteGo
Povezani dodatki 1
Tablete za odstranjevanje kavnega olja
Merilna žlička
Testni trak za trdoto vode
Povezani dodatki 2
Sredstvo za vodni kamen za aparate za espresso
Povezani dodatki 3
Ščetka za čiščenje
Povezani dodatki 4
Mast za kuhalno enoto Philips
Trpežnost
Uporabniški priročnik
> 75-% recikliran papir
Embalaža
> 95-% reciklirani materiali
Država porekla
Država izdelave
Romunija
Energijska učinkovitost
Poraba energije v stanju pripravljenosti
0,2 W
Poraba energije v izklopljenem stanju
Ni na voljo
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti
Ni na voljo
Čas, po katerem se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti