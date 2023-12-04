2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
DST3030/70
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2400 W moči
Neprekinjen izpust pare 40 g/min
Dodaten 180-gramski izpust pare
Keramika
Močan dodaten izpust pare vam daje dodatno moč za globlje prodrtje v tkanino in enostavno glajenje trdovratnih gub.
Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
3.6
od 5
5
Ocene
КаваРома60
04/12/2023
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Чудова праска
Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Krasivenskih
26/10/2021
Україна
Лучший выбор!
Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Andrea 666
01/10/2023
Slovensko
Preverjen kupec
Philips
Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička