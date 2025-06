Kupolasti visokotonski zvočnik za naravni zvok z bogatimi podrobnostmi

Kupolasti visokotonski zvočnik reproducira čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavlja podrobne in čiste vokale, natančen instrumental in naravne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.