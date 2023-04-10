CP2008/05
Nadomestna brivna glava za brivnik Lady Shave
Ta brivna glava za brivnik Philips Lady Shave vključuje folijo in rezalni element. Pritrdi se na ohišje naprave Lady Shave. Z zamenjavo izgubljenih, obrabljenih ali poškodovanih sestavnih delov ohranite svojo napravo dlje časa učinkovito.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Prosimo, kontaktirajte enega od naših servisnih partnerjev, ki vam bodo z veseljem pomagali. Niste prepričani o združljivosti s svojim izdelkom? Kontaktirajte našo službo za pomoč strankam.
Zamenljivi deli
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.