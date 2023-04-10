Iskalni pojmi

    Lady Shaver Series 8000 Brivna glava

    CP2008/04

    Nadomestna brivna glava za brivnik Lady Shave

    Ta brivna glava za brivnik Philips Lady Shave vključuje folijo in rezalni element. Pritrdi se na ohišje naprave Lady Shave. Z zamenjavo izgubljenih, obrabljenih ali poškodovanih sestavnih delov ohranite svojo napravo dlje časa učinkovito.

    Lady Shaver Series 8000 Brivna glava

    Nadomestna brivna glava za brivnik Lady Shave

    Spodaj preverite za združljivost

    • Damski brivnik Lady Shave
    • Belo-siv

    Tehnične specifikacije

    • Zamenljivi deli

      Združljive vrste izdelkov
      BRL126
