    Essential Nastavek v obliki toplotne krtače

    CP1882

    Nadomestna toplotna krtača

    Toplotna krtača s ščetinami za sušenje las, zmanjševanje razmršenosti las in bujnejšo pričesko.

    Essential Nastavek v obliki toplotne krtače

    Nadomestna toplotna krtača

    • Oblikovalnik pričesk
    • Bela-roza
    • Velikost: 38 mm

    Enostavna prenovitev izdelka z originalnimi Philipsovimi deli

    Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.

    Tehnične specifikacije

    • Zamenljiv del

      Združljivi izdelki za nego las
      HP8660/40
