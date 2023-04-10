Iskalni pojmi

    Epilators series 8000 Napajalnik

    CP1496

    Poveže vaš epilator z omrežno vtičnico

    Ta napajalnik poveže vaš epilator z električnim omrežjem, zato lahko napravo uporabljate brez baterij.

    Združljivi izdelki

    • Epilator
    • Bela
    • Specifično za Združeno kraljestvo
    • Dolžina kabla: 0,92 m
    • 3-pinski

    Enostavna prenovitev izdelka z originalnimi Philipsovimi deli

    Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.

    Tehnične specifikacije

    • Zamenljiv del

      Izdelki za odstranjevanje dlačic
      • BRE715
      • BRE720
      • BRE735
      • BRE740
      • BRE730
      • BRE700
