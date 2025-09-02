BT5780/15
Vrhunska natančnost brez napora
Zagotovite si popolno natančnost, brez truda. S samoostrilnimi kovinskimi rezili in inovativnim zbiralnikom dlačic prirezovalnik poskrbi za izpopolnjeno in poenostavljeno nego. Dodatno pa tehnologija BeardSense poveča moč tam, kjer jo potrebujete.Več o izdelku
Samoostrilna kovinska rezila zagotavljajo dodatno moč za največjo natančnost pri prirezovanju, ostanejo pa ostra kot prvega dne in ne potrebujejo olja za rezila. Nerjaveča rezila omogočajo tudi enostavno čiščenje.
Natančen gumb prirezovalnika za nastavljanje ima 40 nastavitev dolžine v korakih po 0,2 mm, kar vam pomaga oblikovati brado tako natančno, kot si želite.
Naš inovativen zbiralnik dlačic učinkovito ujame do 80 % odrezanih dlačic*, kar vam olajša prirezovanje.
S tehnologijo BeardSense naš prirezovalnik 125-krat na sekundo preverja gostoto vaše brade, da poveča moč na gostejših mestih in vam tako zagotovi pravo moč za najboljši rezultat.
Napredni glavniki Lift&Trim dvignejo dlačice proti rezilu in jih pri vsakem prehodu zajamejo, kar omogoča učinkovito in enakomerno prirezovanje.
Ker je prirezovalnik 100-odstotno pralen, ga lahko preprosto sperete pod tekočo vodo in nadaljujete z uporabo, kar poenostavi vašo nego.
Naš ergonomski ročaj s 360-stopinjskim ročajem Fine Line omogoča enostavno držanje in upravljanje naprave ter vam zagotavlja udobje in nadzor, ki ju potrebujete za popoln videz.
Stojalo omogoča priročno polnjenje in shranjevanje naprave, tako da je vedno pripravljena za uporabo.
Naša vzdržljiva litijeva baterija zagotavlja do 100 minut uporabe z možnostjo 5-minutnega hitrega polnjenja** za zmogljivo in neprekinjeno prirezovanje.
Indikatorska lučka vas nenehno obvešča o stanju baterije in o tem, ali je popolnoma napolnjena, tako da ste vedno pripravljeni na naslednjo nego.
