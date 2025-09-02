Iskalni pojmi

    Beard Trimmer 5000 Series Urejanje brade z zbiralnikom dlačic

    BT5780/15

    Vrhunska natančnost brez napora

    Zagotovite si popolno natančnost, brez truda. S samoostrilnimi kovinskimi rezili in inovativnim zbiralnikom dlačic prirezovalnik poskrbi za izpopolnjeno in poenostavljeno nego. Dodatno pa tehnologija BeardSense poveča moč tam, kjer jo potrebujete.

    Beard Trimmer 5000 Series Urejanje brade z zbiralnikom dlačic

    Za natančno oblikovano brado z manj nereda

    • Popolnoma kovinska rezila
    • Natančni koraki po 0,2 mm
    • Tehnologija BeardSense
    • Zbiralnik dlačic
    • Do 100 minut uporabe
    Največja natančnost in dolgotrajna učinkovitost

    Največja natančnost in dolgotrajna učinkovitost

    Samoostrilna kovinska rezila zagotavljajo dodatno moč za največjo natančnost pri prirezovanju, ostanejo pa ostra kot prvega dne in ne potrebujejo olja za rezila. Nerjaveča rezila omogočajo tudi enostavno čiščenje.

    Oblikujte svojo brado z natančnostjo, ki jo potrebujete

    Oblikujte svojo brado z natančnostjo, ki jo potrebujete

    Natančen gumb prirezovalnika za nastavljanje ima 40 nastavitev dolžine v korakih po 0,2 mm, kar vam pomaga oblikovati brado tako natančno, kot si želite.

    Zasnovan, da ujame dlačice med prirezovanjem

    Zasnovan, da ujame dlačice med prirezovanjem

    Naš inovativen zbiralnik dlačic učinkovito ujame do 80 % odrezanih dlačic*, kar vam olajša prirezovanje.

    Zmogljivo striženje tudi pri najbolj zahtevnih bradah

    Zmogljivo striženje tudi pri najbolj zahtevnih bradah

    S tehnologijo BeardSense naš prirezovalnik 125-krat na sekundo preverja gostoto vaše brade, da poveča moč na gostejših mestih in vam tako zagotovi pravo moč za najboljši rezultat.

    Učinkovito in enakomerno prirezovanje za vaš idealen videz

    Učinkovito in enakomerno prirezovanje za vaš idealen videz

    Napredni glavniki Lift&Trim dvignejo dlačice proti rezilu in jih pri vsakem prehodu zajamejo, kar omogoča učinkovito in enakomerno prirezovanje.

    Poenostavite svojo rutino z enostavnim čiščenjem

    Poenostavite svojo rutino z enostavnim čiščenjem

    Ker je prirezovalnik 100-odstotno pralen, ga lahko preprosto sperete pod tekočo vodo in nadaljujete z uporabo, kar poenostavi vašo nego.

    Za večji nadzor in udobje med prirezovanjem

    Za večji nadzor in udobje med prirezovanjem

    Naš ergonomski ročaj s 360-stopinjskim ročajem Fine Line omogoča enostavno držanje in upravljanje naprave ter vam zagotavlja udobje in nadzor, ki ju potrebujete za popoln videz.

    Priročno polnjenje in shranjevanje.

    Priročno polnjenje in shranjevanje.

    Stojalo omogoča priročno polnjenje in shranjevanje naprave, tako da je vedno pripravljena za uporabo.

    Dosledna zmogljivost od začetka do konca

    Dosledna zmogljivost od začetka do konca

    Naša vzdržljiva litijeva baterija zagotavlja do 100 minut uporabe z možnostjo 5-minutnega hitrega polnjenja** za zmogljivo in neprekinjeno prirezovanje.

    Ostanite pozorni za vsako prirezovanje

    Ostanite pozorni za vsako prirezovanje

    Indikatorska lučka vas nenehno obvešča o stanju baterije in o tem, ali je popolnoma napolnjena, tako da ste vedno pripravljeni na naslednjo nego.

    Tehnične specifikacije

    • Dodatki

      Priročnost
      • Zbiralnik dlačic
      • Ščetka za čiščenje
      • USB-A (adapter ni priložen)
      • Stojalo za polnjenje
      Potovanje in shranjevanje
      Mehka torbica

    • Napajanje

      Vrsta baterije
      Litij-ionska
      Polnjenje
      • 1 ura
      • 5-minutno hitro polnjenje
      • Polnjenje prek kabla USB-A (5 V⎓/≥ 1 A)
      Čas delovanja
      100 minut
      Stanje baterije
      Indikator polnjenja
      Uporaba
      Brezžično

    • Zasnova

      Površina
      Temno črna
      Ročaj
      Ergonomski ročaj

    • Servis

      Garancija
      Do 5 let***

    • Enostavna uporaba

      Brez vzdrževanja
      Olje za rezila ni potrebno
      Vodoodpornost
      Mokro in suho

    • Povzetek

      Predel
      Brada
      Pripomočki in dodatki
      6
      Nastavitve dolžine
      0,4–20 mm
      Natančni koraki
      40
      Rešitev
      Prirezovanje
      Tehnologije
      BeardSense

    • Pripomočki za oblikovanje

      Rezilo za prirezovanje
      Samoostrilna kovinska rezila

    • Glavniki

      Brada
      • Kratko 0,4–10 mm
      • Dolgo 10,4–20 mm

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.
    Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

    Pojdi na dele in dodatno opremo

