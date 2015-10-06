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Izdelek ni več na voljo

Radioura z digitalnim iskanjem postaj

AJ3116/12

4.4

| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

Prebujajte se, kot si sami želite!

Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio FM in vas lahko prebuja z najljubšo radijsko postajo ali alarmom.

Poglej vse prednosti

Bujenje z radijskim sprejemnikom ali brenčalom

Prebujajte se, kot si sami želite!

  • Digitalno iskanje postaj FM

  • Dvojni alarm

  • Shranjene nastavitve časa in alarma

Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje

Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

Z izklopnim časovnikom lahko določite, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 1 ure) in izberite radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspite ob priljubljenem radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

17

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

06/10/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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