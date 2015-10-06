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Prebujajte se, kot si sami želite!
Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio FM in vas lahko prebuja z najljubšo radijsko postajo ali alarmom.
Digitalno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in alarma
Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.
Z izklopnim časovnikom lahko določite, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 1 ure) in izberite radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspite ob priljubljenem radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo
4.4
od 5
17
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mirabelka
06/10/2015
Polska
Preverjen kupec
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
kriss290
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem