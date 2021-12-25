Izdelek ni več na voljo
AJ2000/12
Zbudite se
Zbudite se ob najljubši radijski postaji ali alarmu. S to elegantno radiouro Philips AJ2000 z zrcalnim zaslonom lahko nastavite dva alarma, ki ob različnem času zbudita vas in vašega partnerja. Vsak dan se nežno zbudite z nasmehom.
Zrcalni zaslon
Digitalno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Z vgrajenim sprejemnikom FM lahko vsak dan poslušate najljubše skladbe ali novice radijske postaje. Samo izberite postajo, ki jo želite poslušati.
Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.
4.3
od 5
8
Ocene
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Prednosti
jednoduché ovládání
Slabosti
zatím nevím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ2000 Radiobudík
Datum uporabe 2021-11-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ2000 Radiobudík
Datum uporabe 2021-11-25
Борил_666
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ2000 Радиочасовник
Datum uporabe 2020-09-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ2000 Радиочасовник
Datum uporabe 2020-09-07
DJPocaitul
24/08/2019
România
Preverjen kupec
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Prednosti
Imi place ca are alimentator separat.
Slabosti
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ2000 Radio cu ceas
Datum uporabe 2018-07-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ2000 Radio cu ceas
Datum uporabe 2018-07-24