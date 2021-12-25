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Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJ2000/12

4.3

| (8) Ocene

Zbudite se

Zbudite se ob najljubši radijski postaji ali alarmu. S to elegantno radiouro Philips AJ2000 z zrcalnim zaslonom lahko nastavite dva alarma, ki ob različnem času zbudita vas in vašega partnerja. Vsak dan se nežno zbudite z nasmehom.

Poglej vse prednosti

ob najljubši radijski melodiji

Zbudite se

  • Zrcalni zaslon

  • Digitalno iskanje postaj FM

  • Dvojni alarm

Sprejemnik FM za poslušanje radia

Z vgrajenim sprejemnikom FM lahko vsak dan poslušate najljubše skladbe ali novice radijske postaje. Samo izberite postajo, ki jo želite poslušati.

Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja

Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

8

Ocene

4
2

25/12/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný

Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.

Prednosti

jednoduché ovládání

Slabosti

zatím nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ2000 Radiobudík

Datum uporabe 2021-11-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ2000 Radiobudík

Datum uporabe 2021-11-25

07/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Препоръчвам

Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ2000 Радиочасовник

Datum uporabe 2020-09-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ2000 Радиочасовник

Datum uporabe 2020-09-07

24/08/2019

România

România

Preverjen kupec

Radioul si ceasul sunt OK !

Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.

Prednosti

Imi place ca are alimentator separat.

Slabosti

Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ2000 Radio cu ceas

Datum uporabe 2018-07-24

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ2000 Radio cu ceas

Datum uporabe 2018-07-24

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