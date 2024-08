Vgrajen prostor za napeljavo kablov

LED-zasloni Philips Public serije 5000 imajo vgrajen prostor za napeljavo kablov, tako so napajalni in podatkovni kabli vedno urejeni. Medtem so omarice verižno povezane z napajalnimi in podatkovnimi kabli – edinstven način povezave modulov ploščica-ploščica in omaric je razvilo podjetje PPDS – kar zmanjša nered in pospeši namestitev.