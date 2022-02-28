Izdelek ni več na voljo
43PFS4112/12
Tanek LED-televizor Full HD
Elegantne zasnove in visoke kakovosti. Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear odlikujejo vrhunska slika Full HD, visok kontrast in čista reprodukcija zvoka. Uživajte v enostavnem razvedrilu, ki ga nudi ta model, preprost za uporabo.
108 cm (43 palcev)
LED-televizor Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Naše ekipe pri zasnovi novega televizorja upoštevajo vse vidike: od tehnologije do zasnove. Z novim stojalom z nogami smo ustvarili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejše užitke ob gledanju. In kakšen je rezultat? Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
3.2
od 5
6
Ocene
DanMaj
28/02/2022
Srbija
Tv FHD
4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Datum uporabe 2020-02-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Datum uporabe 2020-02-28
pauljavor
18/01/2019
Magyarország
Kiváló áron egy jó készülék
Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Shura
08/10/2018
Hrvatska
Proizvod ima odlične karakteristike
Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.