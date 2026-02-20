Kompakten zaslon. Ugodna cena. Veličastna kakovost slike in zvoka. Ambilight, ki se razliva z zaslona v prostor, in vse vsebine pametnega televizorja v ločljivosti Full HD. Uživajte v pristnejši izkušnji gledanja v udobju domačega doma ali na poti.
Pametni televizor z elegantnim stojalom in kompaktnimi merami je idealen za manjše prostore. Zaradi domišljenega oblikovanja se čudovito ujema z vsakim domom.
Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight
Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Filmi, športni dogodki, glasbeni videi in igre se razširijo onkraj zaslona in vas ponesejo globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.
Izboljšan FHD zaslon z barvami Quantum Dot
Žive barve. Ostri prizori. To je izjemnost barv Quantum Dot. V vsakem izjemnem trenutku, svetlem ali temnem, predvajanem ali pretakanem, lahko odkrijete vse podrobnosti posameznih prizorov.
Ostrina in podrobnosti s Pixel Plus Full HD.
Ostrina slike Pixel Plus. Definirane podrobnosti za majhen zaslon. Kompaktni QLED TV s polno visoko ločljivostjo in izjemno živimi barvami dokazuje, da šteje vsaka podrobnost.
Barve in kontrast s HDR10 in HLG
Svetlejše barve. Živi odtenki. Od najtemnejših prizorov do najmočnejše svetlobe je najpomembnejša jasna slika. Tu velik dinamični razpon navdušuje z izrazitejšimi barvami in kontrastom.
Dolby Audio za kristalno čist zvok
Poslušajte. Slišali boste vsak trenutek. To je kristalno jasni zvok Dolby Audio. Od pogovorov do plesa in od akcijskih prizorov do osupljivih prizorov narave boste slišali razločnejši zvok.
Enostavno iskanje vsebin s sistemom Titan OS
Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.
Enostavna povezava z omrežji pametnega doma
Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home pomeni, da lahko televizor upravljate z aplikacijo ali glasovnim upravljanjem prek naprav, ki podpirajo Alexo, ali prek pametnih zvočnikov Google. Tako lahko z besedami poiščete filme, oddaje, prejemate priporočila in še veliko več.
Evropska okoljsko primerna zasnova
Trajnost in slog. Ta čudovito izdelan televizor je zasnovan z mislijo na planet, od daljinskega upravljalnika iz reciklirane plastike do embalaže s potrdilom FSC ter priloženega gradiva, ki je natisnjeno na recikliranem papirju. Z ekološkim načinom Eco lahko zmanjšate porabo energije pri vseh vsebinah in nastavitvah z enim samim dotikom.
Tehnične specifikacije
Ambilight
Funkcije Ambilight
Način za igre
Prilagoditev barvi stene
Ambilight Music
Način osvetlitve za salonsko vzdušje
Animacija FTI Ambilight
Budilka ob sončnem vzhodu
AmbiSleep
Različica Ambilighta
3-stranska
Slika/zaslon
Velikost diagonale zaslona (v palcih)
32
palec
Velikost diagonale zaslona (cm)
80
cm
Zaslon
Full HD QLED
Ločljivost zaslona
1920 x 1080
Izvorna hitrost osveževanja
60
Hz
Slikovni procesor
Pixel Plus HD
Izboljšava slike
Crystal Clear
ECO
Igra
Domači kino
Monitor
Osebno
Super Resolution
Dinamični kontrast
Vhodna ločljivost zaslona
Ločljivost – hitrost osveževanja
576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
