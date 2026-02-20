Iskalni pojmi

    QLED Televizor Full HD

    40PQS6901/12

    Praktična kompaktna zasnova

    Kompakten zaslon. Ugodna cena. Veličastna kakovost slike in zvoka. Ambilight, ki se razliva z zaslona v prostor, in vse vsebine pametnega televizorja v ločljivosti Full HD. Uživajte v pristnejši izkušnji gledanja v udobju domačega doma ali na poti.

    QLED Televizor Full HD

    Praktična kompaktna zasnova

    • 100 cm (40")
    • Ambilight
    • Pixel Plus HD
    • HDR 10
    Majhen, pameten in vsestranski

    Majhen, pameten in vsestranski

    Pametni televizor z elegantnim stojalom in kompaktnimi merami je idealen za manjše prostore. Zaradi domišljenega oblikovanja se čudovito ujema z vsakim domom.

    Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight

    Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight

    Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Filmi, športni dogodki, glasbeni videi in igre se razširijo onkraj zaslona in vas ponesejo globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.

    Izboljšan FHD zaslon z barvami Quantum Dot

    Izboljšan FHD zaslon z barvami Quantum Dot

    Žive barve. Ostri prizori. To je izjemnost barv Quantum Dot. V vsakem izjemnem trenutku, svetlem ali temnem, predvajanem ali pretakanem, lahko odkrijete vse podrobnosti posameznih prizorov.

    Ostrina in podrobnosti s Pixel Plus Full HD.

    Ostrina in podrobnosti s Pixel Plus Full HD.

    Ostrina slike Pixel Plus. Definirane podrobnosti za majhen zaslon. Kompaktni QLED TV s polno visoko ločljivostjo in izjemno živimi barvami dokazuje, da šteje vsaka podrobnost.

    Barve in kontrast s HDR10 in HLG

    Barve in kontrast s HDR10 in HLG

    Svetlejše barve. Živi odtenki. Od najtemnejših prizorov do najmočnejše svetlobe je najpomembnejša jasna slika. Tu velik dinamični razpon navdušuje z izrazitejšimi barvami in kontrastom.

    Dolby Audio za kristalno čist zvok

    Dolby Audio za kristalno čist zvok

    Poslušajte. Slišali boste vsak trenutek. To je kristalno jasni zvok Dolby Audio. Od pogovorov do plesa in od akcijskih prizorov do osupljivih prizorov narave boste slišali razločnejši zvok.

    Enostavno iskanje vsebin s sistemom Titan OS

    Enostavno iskanje vsebin s sistemom Titan OS

    Platforma pametnega televizorja Philips s sistemom Titan OS prinaša vse, kar radi gledate, in to hitro. Z dotikom gumba je na voljo je vse, kar želite, od nanizank do serij in od dokumentarcev do dram. Pri vseh izbranih vsebinah imate lahko vse najboljše aplikacije za pretočno predvajanje preprosto na dosegu roke.

    Enostavna povezava z omrežji pametnega doma

    Enostavna povezava z omrežji pametnega doma

    Združljivost z aplikacijo Matter Smart Home pomeni, da lahko televizor upravljate z aplikacijo ali glasovnim upravljanjem prek naprav, ki podpirajo Alexo, ali prek pametnih zvočnikov Google. Tako lahko z besedami poiščete filme, oddaje, prejemate priporočila in še veliko več.

    Evropska okoljsko primerna zasnova

    Evropska okoljsko primerna zasnova

    Trajnost in slog. Ta čudovito izdelan televizor je zasnovan z mislijo na planet, od daljinskega upravljalnika iz reciklirane plastike do embalaže s potrdilom FSC ter priloženega gradiva, ki je natisnjeno na recikliranem papirju. Z ekološkim načinom Eco lahko zmanjšate porabo energije pri vseh vsebinah in nastavitvah z enim samim dotikom.

    Tehnične specifikacije

    • Ambilight

      Funkcije Ambilight
      • Način za igre
      • Prilagoditev barvi stene
      • Ambilight Music
      • Način osvetlitve za salonsko vzdušje
      • Animacija FTI Ambilight
      • Budilka ob sončnem vzhodu
      • AmbiSleep
      Različica Ambilighta
      3-stranska

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      32  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      80  cm
      Zaslon
      Full HD QLED
      Ločljivost zaslona
      1920 x 1080
      Izvorna hitrost osveževanja
      60  Hz
      Slikovni procesor
      Pixel Plus HD
      Izboljšava slike
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Igra
      • Domači kino
      • Monitor
      • Osebno
      • Super Resolution
      • Dinamični kontrast

    • Vhodna ločljivost zaslona

      Ločljivost – hitrost osveževanja
      576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jakosti signala
      Da
      Teletekst
      1000-stranski Hypertext
      Podpora za HEVC
      Da

    • Smart TV

      Aplikacije Smart TV*
      • Netflix*
      • HBO
      • Aplikacija NFT*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • TITAN-kanal
      OS
      TITAN OS
      Velikost pomnilnika (Flash)*
      8 GB

    • Funkcije Smart TV

      Interaktivni televizor
      HbbTV
      Glasovni pomočnik*
      • Podpira storitev Alexa
      • Podpira Google Home
      Izkušnja pametnega doma
      • MATTER
      • Control4
      Podpora za TTS
      Da

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Video formati
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Glasbeni formati
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podprti formati podnapisov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Slikovni formati
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvok

      Avdio
      2.0-kanalni
      Izhodna moč (RMS)
      12 W
      Konfiguracija zvočnikov
      2 x 6 W zvočnik polnega razpona
      Zvočni mehanizem
      Osnovni zvočni mehanizem
      Glavni zvočnik
      Bass Reflex polnega razpona (FR01A)

    • Povezljivost

      Število priključkov HDMI
      3
      Značilnosti tehnologije HDMI
      • 1080i, 1080p (podpora za HDCP)
      • Avdio povratni kanal (HDMI 1)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Predvajanje z enim dotikom
      Število priključkov USB
      2
      Brezžična povezava
      Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enopasovni
      HDCP 2.3
      Da za vse HDMI
      HDMI ARC
      Da, na HDMI1
      EasyLink 2.0
      • Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja
      • HDMI-CEC za Philipsov TV/SB

    • Podprte funkcije videa HDMI

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • Energetska nalepka EU

      Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
      E
      Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
      F
      Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
      2,0  W
      Tehnologija TV-zaslona
      LED-LCD

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V AC, 50/60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      manj kot 0,5 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Časovnik za samodejni izklop
      • Izklop slike (za radio)
      • Način Eco
      • Svetlobni senzor

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • 2 bateriji AAA
      • Napajalni kabel
      • Daljinski upravljalnik
      • Namizno stojalo
      • vodnik za hiter začetek
      • Varnostni in pravni napotki

    • Zasnova

      Barve televizorja
      Plastični nizek črn rob
      Zasnova stojala
      Pravokotno plastično stojalo barve oglja

    • Dimenzije

      Razdalja med 2 stojaloma
      635  mm
      Združljiv s stenskim nosilcem
      100 x 200 mm
      Televizor brez stojala (Š x V x G)
      718,4 x 419 x 61,1 mm
      Televizor s stojalom (Š x V x G)
      718,4 x 446,5 x 197 mm
      Teža televizorja brez stojala
      3,38 kg
      Teža televizorja s stojalom
      3,45 kg

    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
    • Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
    • Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
    • Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
    • Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
    • Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
    • Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.

