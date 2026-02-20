Obstajajo televizorji in potem je tukaj televizor Ambilight

Vgrajena sijalka LED se odziva na vsak prizor, medtem ko vas tehnologija Ambilight potopi v svetlobo pisanih barv. Filmi, športni dogodki, glasbeni videi in igre se razširijo onkraj zaslona in vas ponesejo globlje v doživetje. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.