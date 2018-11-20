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Izjemno tanek LED-televizor
Elegantna zasnova in visoka kakovost. Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear odlikujejo vrhunska slika HD, visok kontrast in čista reprodukcija zvoka. Uživajte v enostavnem razvedrilu, ki ga nudi ta model, preprost za uporabo.
98 cm (39 palcev)
LED-televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Naše ekipe pri zasnovi novega televizorja upoštevajo vse vidike: od tehnologije do zasnove. Z novim stojalom z nogami smo ustvarili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejše užitke ob gledanju. In kakšen je rezultat? Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.
4.6
od 5
18
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
minimum
20/11/2018
Slovenija
odlično 5
lahek, zaneslijiv , vedno pripravljen , lepa oblika in moč
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 39PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 39PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
tejci
13/04/2018
Slovenija
Tanek, lahek, praktičen
Tanek, lahek, praktičen in preprost za uporabo, odlična slika in zvok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
pupuch
12/04/2019
Hrvatska
OVAJ PROIZVOD IMA ODLICNE KARAKTERISIKE
VEOMA DOBRA SLIKA IZVUK RAPRODUKUJE, SOFTVER jE LJUBEZan prema korisniku ,upravljanje je jednostavno .
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4112 Izuzetno tanki LED televizor
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4112 Izuzetno tanki LED televizor
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.