Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanek LED-televizor
Televizor Philips 4500 bo s kakovostjo slike v visoki ločljivosti po dostopni ceni presegel vaša pričakovanja. Zaradi preproste in elegantne zasnove je primeren za vsak prostor v vašem domu.
80 cm (32 palcev)
Indeks kakovosti slike 200
LED-televizor
Pixel Plus HD
Z novim tankim stojalom smo spremenili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejši užitek ob gledanju. Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.
Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.
Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.
4.3
od 5
12
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Prednosti
Szybko się urochamia
Slabosti
Zbiera kusz
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum uporabe 2019-06-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum uporabe 2019-06-15
Henryk1234567890
03/05/2020
Polska
Preverjen kupec
Philips 32PHT4503
Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.
Prednosti
Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu
Slabosti
Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum uporabe 2019-04-03
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum uporabe 2019-04-03
Tele widz
12/11/2019
Polska
Preverjen kupec
Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory
Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.
Prednosti
Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje
Slabosti
Nie posiada.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum uporabe 2018-10-12
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum uporabe 2018-10-12
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.