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Izdelek ni več na voljo

4500 seriesIzjemno tanek LED-televizor

32PHT4503/12

4.3

| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%

Izjemno tanek LED-televizor

Televizor Philips 4500 bo s kakovostjo slike v visoki ločljivosti po dostopni ceni presegel vaša pričakovanja. Zaradi preproste in elegantne zasnove je primeren za vsak prostor v vašem domu.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s tehnologijo Pixel Plus HD

Izjemno tanek LED-televizor

  • 80 cm (32 palcev)

  • Indeks kakovosti slike 200

  • LED-televizor

  • Pixel Plus HD

Izboljšana tanka stojala, ki poosebljajo lahkotnost

Z novim tankim stojalom smo spremenili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejši užitek ob gledanju. Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.

Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost

Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

12

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

15/06/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry

Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!

Prednosti

Szybko się urochamia

Slabosti

Zbiera kusz

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum uporabe 2019-06-15

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum uporabe 2019-06-15

03/05/2020

Polska

Polska

Preverjen kupec

Philips 32PHT4503

Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.

Prednosti

Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu

Slabosti

Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum uporabe 2019-04-03

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum uporabe 2019-04-03

12/11/2019

Polska

Polska

Preverjen kupec

Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory

Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.

Prednosti

Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje

Slabosti

Nie posiada.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum uporabe 2018-10-12

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Datum uporabe 2018-10-12

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.