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Izdelek ni več na voljo

4100 seriesIzjemno tanek LED-televizor

32PHS4112/12

4.6

| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Izjemno tanek LED-televizor

Elegantna zasnova in visoka kakovost. Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear odlikujejo vrhunska slika HD, visok kontrast in čista reprodukcija zvoka. Uživajte v enostavnem razvedrilu, ki ga nudi ta model, preprost za uporabo.

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99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Izjemno tanek LED-televizor

  • 80 cm (32 palcev)

  • LED-televizor

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Izboljšana tanka stojala, ki poosebljajo lahkotnost

Naše ekipe pri zasnovi novega televizorja upoštevajo vse vidike: od tehnologije do zasnove. Z novim stojalom z nogami smo ustvarili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejše užitke ob gledanju. In kakšen je rezultat? Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.

Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost

Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta

LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

18

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

20/11/2018

Slovenija

Slovenija

odlično 5

lahek, zaneslijiv , vedno pripravljen , lepa oblika in moč

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4100 series 39PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4100 series 39PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor

13/04/2018

Slovenija

Slovenija

Tanek, lahek, praktičen

Tanek, lahek, praktičen in preprost za uporabo, odlična slika in zvok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor

12/04/2019

Hrvatska

Hrvatska

OVAJ PROIZVOD IMA ODLICNE KARAKTERISIKE

VEOMA DOBRA SLIKA IZVUK RAPRODUKUJE, SOFTVER jE LJUBEZan prema korisniku ,upravljanje je jednostavno .

Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4112 Izuzetno tanki LED televizor

Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4112 Izuzetno tanki LED televizor

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.