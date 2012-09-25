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Z inovativnim zaslonom PowerSensor prihranite pri energiji
Okolju prijazen Philipsov LED-zaslon za profesionalno rabo 273P3 s certifikatom EPEAT Gold in inteligentno tehnologijo PowerSensor zazna prisotnost uporabnika in prilagodi porabo, s čimer lahko prihranite do 80 % energije.
Serija P
27 palcev (68,6 cm)
PowerSensor je vgrajeni senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja.
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
Philipsovi monitorji s certifikatom EPEAT GOLD zagotavljajo zaščito zdravja ljudi in okolja, hkrati pa so energijsko bolj učinkoviti in skrbijo za nizko raven izpustov toplogrednih plinov, ki so vzrok podnebnih sprememb. Program EPEAT kupcem pomaga oceniti, primerjati in izbrati monitorje na osnovi 51 kriterijev o vplivu na okolje, ki jih določa Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA). Certifikat GOLD zagotavlja, da je vsaj 30 % uporabljene plastike iz reciklirane smole, kar zagotavlja zmanjšanje uporabe strupenih in nevarnih materialov. Certifikat EPEAT Gold velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite www.epeat.net.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ArToFnoise
25/09/2012
Polska
super monitorek
super monitorek za nie wielką cenę u mnie power sensor nie wykrywa jak założę bluzę z polaru z kapturem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED
Certifikat EPEAT Gold velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite www.epeat.net.