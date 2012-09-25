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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

273P3LPHES/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Z inovativnim zaslonom PowerSensor prihranite pri energiji

Okolju prijazen Philipsov LED-zaslon za profesionalno rabo 273P3 s certifikatom EPEAT Gold in inteligentno tehnologijo PowerSensor zazna prisotnost uporabnika in prilagodi porabo, s čimer lahko prihranite do 80 % energije.

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Z inovativnim zaslonom PowerSensor prihranite pri energiji

  • Serija P

  • 27 palcev (68,6 cm)

PowerSensor zagotavlja nižje stroške z varčevanjem energije

PowerSensor zagotavlja nižje stroške z varčevanjem energije

PowerSensor je vgrajeni senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja.

Tehnologija LED zagotavlja naravne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Certifikat EPEAT Gold zagotavlja najmanjši vpliv na okolje

Philipsovi monitorji s certifikatom EPEAT GOLD zagotavljajo zaščito zdravja ljudi in okolja, hkrati pa so energijsko bolj učinkoviti in skrbijo za nizko raven izpustov toplogrednih plinov, ki so vzrok podnebnih sprememb. Program EPEAT kupcem pomaga oceniti, primerjati in izbrati monitorje na osnovi 51 kriterijev o vplivu na okolje, ki jih določa Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA). Certifikat GOLD zagotavlja, da je vsaj 30 % uporabljene plastike iz reciklirane smole, kar zagotavlja zmanjšanje uporabe strupenih in nevarnih materialov. Certifikat EPEAT Gold velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite www.epeat.net.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

25/09/2012

Polska

Polska

super monitorek

super monitorek za nie wielką cenę u mnie power sensor nie wykrywa jak założę bluzę z polaru z kapturem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED

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Omejitve odgovornosti

  1. Certifikat EPEAT Gold velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite www.epeat.net.