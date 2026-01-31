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Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor 3D, osvetlitev ozadja LED

273G3DHSW/00

Uživajte v 3D-igrah na velikem zaslonu

Privoščite si 3D-igre na LED-zaslonu Philips 273G. Velik zaslon, aktivna 3D-očala in več vhodov HDMI zagotavljajo še večje užitke pri igranju.

Poglej vse prednosti

Uživajte v 3D-igrah na velikem zaslonu

  • Serija G

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • 3D, aktivna očala

Enostavno prilagajanje nastavitev prikaza slike s programsko opremo Philips SmartControl

Programska oprema za osebni računalnik za podrobne nastavitve prikaza. Philips uporabnikom omogoča dva načina spreminjanja nastavitev - večnivojski meni, ki ga upravljate s pomočjo stikal na monitorju in programsko opremo SmartControl, s pomočjo katere lahko enostavno spremenite različne nastavitve prikaza.

Dodajte 2D-vsebini 3D-globino s programsko opremo za računalnik

Ponovno odkrijte vašo zbirko priljubljenih 2D-iger, filmov in videa s priloženo programsko opremo za računalnik. Kliknite z miško in občudujte pretvorbo v osupljivo 3D-globino.

Tehnologija LED za vrhunsko sliko

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Če začutite nelagodje, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost, vam priporočamo, da 3D-vsebin ne gledate dlje časa.

  2. Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti.

  3. Če želite izvedeti več o 3D in zdravju, pozorno preberite priročnik z navodili

  4. Računalniška programska oprema (TriDef 3D) za igranje v 3D zahteva grafično kartico AMD/ATI.