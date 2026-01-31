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273G3DHSW/00
Uživajte v 3D-igrah na velikem zaslonu
Privoščite si 3D-igre na LED-zaslonu Philips 273G. Velik zaslon, aktivna 3D-očala in več vhodov HDMI zagotavljajo še večje užitke pri igranju.
Serija G
27 palcev (68,6 cm)
3D, aktivna očala
Programska oprema za osebni računalnik za podrobne nastavitve prikaza. Philips uporabnikom omogoča dva načina spreminjanja nastavitev - večnivojski meni, ki ga upravljate s pomočjo stikal na monitorju in programsko opremo SmartControl, s pomočjo katere lahko enostavno spremenite različne nastavitve prikaza.
Ponovno odkrijte vašo zbirko priljubljenih 2D-iger, filmov in videa s priloženo programsko opremo za računalnik. Kliknite z miško in občudujte pretvorbo v osupljivo 3D-globino.
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
Ocene
Če začutite nelagodje, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost, vam priporočamo, da 3D-vsebin ne gledate dlje časa.
Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti.
Če želite izvedeti več o 3D in zdravju, pozorno preberite priročnik z navodili
Računalniška programska oprema (TriDef 3D) za igranje v 3D zahteva grafično kartico AMD/ATI.