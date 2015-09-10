2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija G
144 Hz
27 palcev (68,6 cm)
NVIDIA G-SYNC™ je povsem nova tehnologija zaslona, ki poskrbi za najboljše in najhitrejše igranje iger. Tehnologija G-SYNC™ omogoča revolucionarno učinkovitost s sinhronizacijo hitrosti osveževanja zaslona z GPU v osebnem računalniku, ki ga napaja GeForce GTX, odpravljanjem trganja in migetanja slik ter zapoznitvijo. Rezultat: takojšen prikaz prizorov, ostrejši predmeti, izredno tekoče igranje iger, osupljivo doživetje slike in izredna tekmovalnost.
Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 144-krat na sekundo, kar je 2,4-krat hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 144 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger
SmartResponse je ekskluzivna Philipsova tehnologija, ki samodejno prilagaja odzivni čas za določene zahteve aplikacij, na primer pri igranju iger ali gledanju filmov, kjer mora biti odzivni čas hitrejši, da se slika ne trese, zastaja in ni podvojena
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Fankman
10/09/2015
Polska
Super !!
Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Preverite, da je operacijski sistem na računalniku Windows 7 ali novejši, grafična kartica Nvidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU ali novejša in je posodobljen za najnovejšim gonilnikom.
Načini G-Sync, ULMB in 3D Vision obstajajo posamično naenkrat. Če pa je omogočen eden od načinov, morata biti druga dva onemogočena.
ULMB je omogočen samo pri 85 Hz, 100 Hz in 120 Hz. 3D Vision je omogočen samo pri 100 Hz in 120 Hz.
Za G-SYNC™ potrebujete grafično kartico NVIDIA in povezavo DisplayPort. Več informacij si oglejte na spletni strani www.geforce.com/g-sync.
Z vprašanji glede hitrosti osveževanja 144 Hz se obrnite na prodajalca grafične kartice.
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