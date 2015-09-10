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  • Najboljše in najhitrejše igranje računalniških iger doslej
  • Najboljše in najhitrejše igranje računalniških iger doslej
  • Najboljše in najhitrejše igranje računalniških iger doslej
  • Energy Label Europe B
    Najboljše in najhitrejše igranje računalniških iger doslej
  • Najboljše in najhitrejše igranje računalniških iger doslej
  • Najboljše in najhitrejše igranje računalniških iger doslej
  • Najboljše in najhitrejše igranje računalniških iger doslej

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor s tehnologijo NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Najboljše in najhitrejše igranje računalniških iger doslej
Nadvladajte konkurenco, kot še nikoli doslej. Monitor Philips 27" 272G5DYEB za igranje iger s tehnologijo NVIDIA G-SYNC™ odpravlja trganje in migetanje slike in ter tako poskrbi za najboljše in najhitrejše igranje iger.
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Tehnologija NVIDIA G-SYNC™

Najboljše in najhitrejše igranje računalniških iger doslej

  • Serija G

  • 144 Hz

  • 27 palcev (68,6 cm)

Tehnologija NVIDIA G-SYNC™ za hitro igranje iger

Tehnologija NVIDIA G-SYNC™ za hitro igranje iger

NVIDIA G-SYNC™ je povsem nova tehnologija zaslona, ki poskrbi za najboljše in najhitrejše igranje iger. Tehnologija G-SYNC™ omogoča revolucionarno učinkovitost s sinhronizacijo hitrosti osveževanja zaslona z GPU v osebnem računalniku, ki ga napaja GeForce GTX, odpravljanjem trganja in migetanja slik ter zapoznitvijo. Rezultat: takojšen prikaz prizorov, ostrejši predmeti, izredno tekoče igranje iger, osupljivo doživetje slike in izredna tekmovalnost.

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 144-krat na sekundo, kar je 2,4-krat hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 144 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger

SmartResponse: hitrost odziva 1 ms za hitro igranje iger

SmartResponse: hitrost odziva 1 ms za hitro igranje iger

SmartResponse je ekskluzivna Philipsova tehnologija, ki samodejno prilagaja odzivni čas za določene zahteve aplikacij, na primer pri igranju iger ali gledanju filmov, kjer mora biti odzivni čas hitrejši, da se slika ne trese, zastaja in ni podvojena

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

10/09/2015

Polska

Polska

Super !!

Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

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Omejitve odgovornosti

  1. Preverite, da je operacijski sistem na računalniku Windows 7 ali novejši, grafična kartica Nvidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU ali novejša in je posodobljen za najnovejšim gonilnikom.

  2. Načini G-Sync, ULMB in 3D Vision obstajajo posamično naenkrat. Če pa je omogočen eden od načinov, morata biti druga dva onemogočena.

  3. ULMB je omogočen samo pri 85 Hz, 100 Hz in 120 Hz. 3D Vision je omogočen samo pri 100 Hz in 120 Hz.

  4. Za G-SYNC™ potrebujete grafično kartico NVIDIA in povezavo DisplayPort. Več informacij si oglejte na spletni strani www.geforce.com/g-sync.

  5. Z vprašanji glede hitrosti osveževanja 144 Hz se obrnite na prodajalca grafične kartice.

  6. Avtorske pravice 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC in 3D Vision so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja NVIDIA Corporation v ZDA in drugih državah.

  7. BATMAN: ARKHAM ORIGINS, avtorske pravice 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Razvili podjetji WB Games Montreal in Splash Damage. BATMAN in vsi liki, izrazito podobni in povezani elementi so blagovna znamka podjetja DC Comics. Avtorske pravice 2013. Vse pravice pridržane.

  8. Logotip WB GAMES, WB SHIELD: blagovna znamka in avtorske pravice v lasti družbe Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)