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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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Izdelek ni več na voljo

5600 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

24PFS5603/12

4.6

| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Naj vas prevzame elegantna in minimalistična zasnova belega Philipsovega televizorja 5600. S preprosto zaobljeno obliko popolnoma dopolni notranji prostor. Televizor prinaša kakovostno sliko ločljivosti Full HD, zato je popolna izbira za vse, ki si želijo preprostosti.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s tehnologijo Pixel Plus HD

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 60 cm (24 palcev)

  • Indeks kakovosti slike 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompakten in prenosen televizor: vedno je tam, kjer je zabava

Eleganten, kompakten, lahek in prenosen. S televizorjem z majhnim zaslonom lahko kjer koli gledate najljubše programe, naj bo to v kuhinji ali zunaj na prostem z družino. S tem prenosnim televizorjem ste lahko vedno na tekočem z novicami in najnovejšimi športnimi rezultati. Z njim lahko zabavo ponesete kamor koli.

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom

Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

24

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

20/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Super televizija

Odlična televizija za male novce, super zaslon i boje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Datum uporabe 2019-08-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Datum uporabe 2019-08-20

09/06/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Philips 32PFS5603

Výborný obraz, velmi solidní zvuk, trochu pomalejší přepínání kanálů, ale jde to přežít ;-). Pěkný bílý design

Prednosti

Super obraz!

Slabosti

Prodleva při přepínání kanálů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum uporabe 2019-05-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum uporabe 2019-05-09

25/01/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

dokonalost sama

je dokonale propracovaná po všech stránkách,doporučuji všem

Prednosti

dokonalý obraz,tenké tělo,žádná váha

Slabosti

nic,zatím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum uporabe 2018-12-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum uporabe 2018-12-25

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.