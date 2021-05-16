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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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Izdelek ni več na voljo

5300 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

24PFS5303/12

4.6

| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Televizor Philips 5300 prinaša kakovost slike na mali zaslon. Zaradi enostavnega upravljanja in kompaktne zasnove je izjemno primeren za kuhinjo, spalnico ali delovno sobo.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s tehnologijo Pixel Plus HD

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 60 cm (24 palcev)

  • Indeks kakovosti slike 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompakten in prenosen televizor: vedno je tam, kjer je zabava

Eleganten, kompakten, lahek in prenosen. S televizorjem z majhnim zaslonom lahko kjer koli gledate najljubše programe, naj bo to v kuhinji ali zunaj na prostem z družino. S tem prenosnim televizorjem ste lahko vedno na tekočem z novicami in najnovejšimi športnimi rezultati. Z njim lahko zabavo ponesete kamor koli.

Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost

Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

Pixel Plus HD za čudovite slike, ki vas navdušijo

Philipsova tehnologija Pixel Plus HD sliko optimira tako, da je vedno jasna in čudovitega kontrasta. Ko pretakate spletne vsebine ali gledate plošče, uživate v ostrejši sliki s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá jednoduchá televize

Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.

Prednosti

Vhodná i jako monitor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum uporabe 2019-05-16

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum uporabe 2019-05-16

14/11/2020

Україна

Україна

телевізор

надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Datum uporabe 2019-11-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Datum uporabe 2019-11-14

18/06/2020

България

България

Продукта работи отлично

Ползвам този продукт от няколко години и нямам проблеми с него

Prednosti

Компактен

Slabosti

Нямам впечатления за недостатъци

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор

Datum uporabe 2018-06-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор

Datum uporabe 2018-06-18

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.