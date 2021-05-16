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Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Televizor Philips 5300 prinaša kakovost slike na mali zaslon. Zaradi enostavnega upravljanja in kompaktne zasnove je izjemno primeren za kuhinjo, spalnico ali delovno sobo.
60 cm (24 palcev)
Indeks kakovosti slike 200
FHD
Pixel Plus HD
Eleganten, kompakten, lahek in prenosen. S televizorjem z majhnim zaslonom lahko kjer koli gledate najljubše programe, naj bo to v kuhinji ali zunaj na prostem z družino. S tem prenosnim televizorjem ste lahko vedno na tekočem z novicami in najnovejšimi športnimi rezultati. Z njim lahko zabavo ponesete kamor koli.
Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.
Philipsova tehnologija Pixel Plus HD sliko optimira tako, da je vedno jasna in čudovitega kontrasta. Ko pretakate spletne vsebine ali gledate plošče, uživate v ostrejši sliki s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.
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4.6
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Petruška
16/05/2021
Česká republika
Skvělá jednoduchá televize
Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.
Prednosti
Vhodná i jako monitor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum uporabe 2019-05-16
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum uporabe 2019-05-16
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum uporabe 2019-11-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum uporabe 2019-11-14
Scorpions79
18/06/2020
България
Продукта работи отлично
Ползвам този продукт от няколко години и нямам проблеми с него
Prednosti
Компактен
Slabosti
Нямам впечатления за недостатъци
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum uporabe 2018-06-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum uporabe 2018-06-18
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.