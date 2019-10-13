2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija V
23 palcev (58,4 cm)
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Теодорина
13/10/2019
България
Preverjen kupec
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED