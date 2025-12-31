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  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

236V4LHAB/00

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. S tehnologijo HDMI in stereo zvočniki je odlična izbira.
Poglej vse prednosti

s stereo zvočniki

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

  • Serija V

  • 23 palcev (58,4 cm)

Tehnologija LED za živahne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Mogočen zvok iz zvočnikov moči 2 x 2 W RMS

Zdaj lahko v večpredstavnostnih vsebinah in družabnih aplikacijah uživate v stereo zvoku. Vgrajeni zvočniki oddajajo izjemen zvok, ker ne potrebujete zunanjih kablov, pa zasedejo tudi manj prostora na mizi.

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl Lite

SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.

Tehnične specifikacije

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