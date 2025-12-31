2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
236V4LHAB/00
Serija V
23 palcev (58,4 cm)
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
Zdaj lahko v večpredstavnostnih vsebinah in družabnih aplikacijah uživate v stereo zvoku. Vgrajeni zvočniki oddajajo izjemen zvok, ker ne potrebujete zunanjih kablov, pa zasedejo tudi manj prostora na mizi.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
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