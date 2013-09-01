2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
236V4LAB/00
Serija V
23 palcev (58,4 cm)
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
Zdaj lahko v večpredstavnostnih vsebinah in družabnih aplikacijah uživate v stereo zvoku. Vgrajeni zvočniki oddajajo izjemen zvok, ker ne potrebujete zunanjih kablov, pa zasedejo tudi manj prostora na mizi.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
4.4
od 5
5
Ocene
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
CosminaM
22/04/2020
România
Preverjen kupec
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri