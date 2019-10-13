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  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

226V4LSB/00

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. Ima tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.
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Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

  • Serija V

  • 21,5 palca (54,6 cm)

Tehnologija LED za živahne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl Lite

SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

13/10/2019

България

България

Preverjen kupec

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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