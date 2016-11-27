2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija S
22 palcev (55,9 cm)
1680 x 1050
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
PioM
27/11/2016
Polska
Preverjen kupec
Wysoka jakość obrazu.
Dobrze działa. Ma małą wadę zablokowane jest obracanie. Szkoda, że nie jest dotykowy ekran.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED