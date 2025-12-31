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Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

220S4LAS/00

Sonaravna učinkovitost
Philipsov LED-zaslon vsebuje 25 % recikliranih materialov brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit
Poglej vse prednosti

z energijsko učinkovitim LED-zaslonom

Sonaravna učinkovitost

  • Serija S

  • 22 palcev (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

Tehnologija LED zagotavlja naravne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Tehnične specifikacije

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