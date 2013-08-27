2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
206V4LSB2/00
Serija V
20 palcev/50,8 cm
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
3.7
od 5
3
Ocene
rozgardia11
27/08/2013
Česká republika
Vynikajuca kvalita
Kupil som si monitor Philips a som s ním veľmi spokojný,je usporný a má pekné farby.Aj moja dcéra si ho obľúbila a často pozerá rozprávky....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED
Jano753
19/12/2013
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd.
W tym przedziale cenowym ów monitor jest najlepszym wyborem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
DziadekMaciek
16/11/2013
Polska
Łączną ocenę obniża niska jakość podświetlenia ekranu
Wygląd ekranu silnie zależy od kąta obserwacji w pionie. Obraz oglądany nawet nieznacznie z góry jest blady i mało kontrastowy. Ten sam motyw oglądany nieznacznie z dołu mocno ciemnieje i traci szczegóły w partiach ciemnych. Przy zakupie nie sprawdziłem jakości obrazu i kierowałem się atrakcyjną ceną i dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami z wyrobami Philips Nie spodziewałem się tego w wyrobie znanej firmy o pewnej renomie. Wady tej nie rekompensuje mały pobór energii ani bardzo wygodne menu. Oceniając wysoko wygląd wyrobu miałem na myśli jego design.
Ta ocena je bila podana za 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
Ta ocena je bila podana za 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED