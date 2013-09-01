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  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

206V4LAB/00

4.4
| (5) Ocene
Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. Ima stereo zvočnike in tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.
Poglej vse prednosti

s stereo zvočniki

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

  • Serija V

  • 20 palcev/50,8 cm

Tehnologija LED za živahne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Mogočen zvok iz zvočnikov moči 2 x 2 W RMS

Zdaj lahko v večpredstavnostnih vsebinah in družabnih aplikacijah uživate v stereo zvoku. Vgrajeni zvočniki oddajajo izjemen zvok, ker ne potrebujete zunanjih kablov, pa zasedejo tudi manj prostora na mizi.

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl Lite

SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

5

Ocene

4
3
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

22/04/2020

România

România

Preverjen kupec

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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