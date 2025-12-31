2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
190BL1CS/00
Serija B
19 palcev (48,3 cm)
Format 16:10
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
Philipsov kompaktni ergonomski podstavek za monitor je človeku prijazen podstavek z možnostjo prilagajanja nagiba zaslona, vrtenja podstavka in nastavljanja višine monitorja, kar vsem uporabnikom omogoča optimalno udobno in učinkovito namestitev.
Prilagoditev nagiba zaslona in vrtljivega podstavka je mehanizem, ki je vgrajen v podstavek. Omogoča vam vrtenje zaslona in nagibanje naprej ali nazaj.
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