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  • Ergonomski zaslon za poslovno rabo, s katerim boste naredili več
  • Ergonomski zaslon za poslovno rabo, s katerim boste naredili več
  • Ergonomski zaslon za poslovno rabo, s katerim boste naredili več
  • Ergonomski zaslon za poslovno rabo, s katerim boste naredili več

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

190BL1CS/00

Ergonomski zaslon za poslovno rabo, s katerim boste naredili več
Energijsko učinkoviti Philipsov zaslon za poslovno rabo 190BL1 s funkcijama SmartImage in Front Stereo Audio, vrati USB in ergonomskim podstavkom vam omogoča, da naredite več
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Ergonomski zaslon za poslovno rabo, s katerim boste naredili več

  • Serija B

  • 19 palcev (48,3 cm)

  • Format 16:10

Tehnologija LED zagotavlja naravne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Nastavljivost po višini 70 mm za idealen položaj sedenja

Philipsov kompaktni ergonomski podstavek za monitor je človeku prijazen podstavek z možnostjo prilagajanja nagiba zaslona, vrtenja podstavka in nastavljanja višine monitorja, kar vsem uporabnikom omogoča optimalno udobno in učinkovito namestitev.

Prilagoditev nagiba in vrtenje zaslona za idealen kot gledanja

Prilagoditev nagiba zaslona in vrtljivega podstavka je mehanizem, ki je vgrajen v podstavek. Omogoča vam vrtenje zaslona in nagibanje naprej ali nazaj.

Tehnične specifikacije

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