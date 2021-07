Kakšne kodre bi danes?



Uživajte v različnih videzih s 27 kombinacijami nastavitev - 3 nastavitve časa (8-10-12 sek.), 3 nastavitve temperature (170-190-210°C) in 3 nastavitve smeri kodranja (levo, desno in samodejno). Različne nastavitve smeri kodranja, temperature in časa lahko uporabite v različnih kombinacijah in tako vsakič dosežete želen videz. Kodranje še nikoli ni bilo tako preprosto!