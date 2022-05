Zasnovano tako, da preprečuje zatikanje las

Zaradi edinstvene kombinacije naše odprte zasnove, gladke cevke in pametnega senzorja lahko brez truda in zatikanja las ustvarite kodre. Pametni senzor začasno zaustavi napravo, če zazna, da ste vstavili preveč las ali las niste vstavili pravilno. Inovativna in odprta pokončna zasnova vam omogoča, da lase takoj odstranite iz kodralnika. Gladka in zatesnjena cevka preprečuje trenje, hkrati pa neguje vaše lase. Oblikujte pričesko popolnoma brez skrbi.