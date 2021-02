Preprosto in čudovito

oblikovani zdravi lasje



Sušilnik DryCare Prestige neguje lase med sušenjem, poleg tega pa omogoča šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature, nepogrešljivo profesionalno nastavitev CoolShot za oblikovanje pričeske in ionsko oblikovanje. Pri ionskem oblikovanju negativno nabiti ioni oblikujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj. Rezultat so čudoviti, sijoči, gladki in ravni lasje.