IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija embalaže
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija embalaže

Izdelek ni več na voljo

StyleCareKodralnik za glamurozen sijaj

BHB872/00

5

| (66) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Živahni, sijoči kodri in valovi

Predstavljamo vam kodralnik za glamurozen sijaj. Naš prvi kodralnik z nego z ioni in s titanom obogateno cevko za čudovito sijoče kodre in valove. Edinstven indikator pripravljenih kodrov za lažje oblikovanje enakih kodrov in zaščito pred pregrevanjem.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Živahni, sijoči kodri in valovi

  • 13–25 mm stožčasta cevka

  • Nega z ioni

  • S titanom obogatena cevka

  • Indikator pripravljenih kodrov

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so gladki lasje z živahnim sijajem.

S titanom obogatena cevka za popolne rezultate

S titanom obogatena cevka za popolne rezultate

Titan, ki ga uporabljajo tudi profesionalci, je cenjen zaradi trpežnosti in hitrega prenosa toplote, kar zagotavlja boljše oblikovanje pričeske. Cevka je obogatena s titanom za boljše rezultate.

Edinstveni indikator pripravljenih kodrov preprečuje pregrevanje las

Edinstveni indikator pripravljenih kodrov preprečuje pregrevanje las

Edinstveni indikator pripravljenih kodrov zapiska, ko je koder pripravljen. Ta inovativna funkcija pomaga oblikovati čudovite kodre in valovite lase ter hkrati preprečuje pregrevanje las. Lahko pa pričesko oblikujete tudi brez uporabe te funkcije.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

66

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

20/09/2024

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod!

Najbolji uvijac, pogodan za dugu i kratku kosu! Ne steti Tanju I meku dlaku! Super praktican za uvijanje plus jedini aparat sa tajmerom!

Prednosti

Sve

Slabosti

Nista

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine

Datum uporabe 2022-09-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine

Datum uporabe 2022-09-20

05/09/2020

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.

Prednosti

Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.

Slabosti

Nevím o žádných

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Datum uporabe 2019-08-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Datum uporabe 2019-08-05

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kulma ma skvele funkcie

Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.

Prednosti

Nastavitelnost teploty, casovac

Slabosti

Ziaden

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine

Datum uporabe 2019-05-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine

Datum uporabe 2019-05-18

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki