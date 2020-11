Živahni, sijoči kodri in valovi

Predstavljamo vam kodralnik za glamurozen sijaj. Naš prvi kodralnik z nego z ioni in s titanom obogateno cevko za čudovito sijoče kodre in valove. Edinstven indikator pripravljenih kodrov za lažje oblikovanje enakih kodrov in zaščito pred pregrevanjem. Več o izdelku