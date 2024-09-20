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Živahni, sijoči kodri in valovi
Predstavljamo vam kodralnik za glamurozen sijaj. Naš prvi kodralnik z nego z ioni in s titanom obogateno cevko za čudovito sijoče kodre in valove. Edinstven indikator pripravljenih kodrov za lažje oblikovanje enakih kodrov in zaščito pred pregrevanjem.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
13–25 mm stožčasta cevka
Nega z ioni
S titanom obogatena cevka
Indikator pripravljenih kodrov
Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so gladki lasje z živahnim sijajem.
Titan, ki ga uporabljajo tudi profesionalci, je cenjen zaradi trpežnosti in hitrega prenosa toplote, kar zagotavlja boljše oblikovanje pričeske. Cevka je obogatena s titanom za boljše rezultate.
Edinstveni indikator pripravljenih kodrov zapiska, ko je koder pripravljen. Ta inovativna funkcija pomaga oblikovati čudovite kodre in valovite lase ter hkrati preprečuje pregrevanje las. Lahko pa pričesko oblikujete tudi brez uporabe te funkcije.
5.0
od 5
66
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nena01
20/09/2024
Srbija
Sjajan proizvod!
Najbolji uvijac, pogodan za dugu i kratku kosu! Ne steti Tanju I meku dlaku! Super praktican za uvijanje plus jedini aparat sa tajmerom!
Prednosti
Sve
Slabosti
Nista
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine
Datum uporabe 2022-09-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine
Datum uporabe 2022-09-20
Vonsh2010
05/09/2020
Česká republika
Maximální spokojenost
Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.
Prednosti
Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.
Slabosti
Nevím o žádných
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum uporabe 2019-08-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum uporabe 2019-08-05
Ivana5
18/05/2020
Česká republika
Kulma ma skvele funkcie
Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.
Prednosti
Nastavitelnost teploty, casovac
Slabosti
Ziaden
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum uporabe 2019-05-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum uporabe 2019-05-18