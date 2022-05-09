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StyleCareKodralnik za čudovite konice

BHB868/00

4.6

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zažarite s kodri

Kodralnik za čudovite konice je naš prvi kodralnik, ki med oblikovanjem pričeske ščiti občutljive konice. Vrhunska tehnologija SplitStop omogoča brezskrbno oblikovanje mehkih kodrov, s katerimi boste zažareli.

Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Do 95 % nerazcepljenih konic*

Zažarite s kodri

  • 32 mm velika cevka

  • Tehnologija SplitStop

  • S keratinom

  • Digitalna nastavitev temperature

Tehnologija SplitStop za vrhunsko preprečitev razcepljenih konic

Tehnologija SplitStop za vrhunsko preprečitev razcepljenih konic

Naša skrivnost za vrhunsko preprečitev razcepljenih konic je nova tehnologija SplitStop. Gre za edinstveno kombinacijo optimalne učinkovitosti temperature in zmanjšane ravni trenja, ki zagotavlja zdrave lase od korenin do konic. Ni nenadnih sprememb temperature, kar zagotavlja, da cevka med oblikovanjem pričeske ves čas enakomerno prejema optimalno temperaturo. Cevka je prevlečena z gladko keramiko, ki zmanjšuje trenje na pramenih las. Ustvarite popolne kodre z bolj zdravimi konicami, polnimi življenja.

Dodatek keratina za boljšo nego

Dodatek keratina za boljšo nego

Keratin je bistvena sestavina las, ki jih naredi močne, zdrave in čudovite. Keramika je obogatena s keratinom za še boljšo nego las.

8 digitalnih nastavitev temperature za popoln nadzor

Z digitalnim zaslonom z 8 nastavitvami temperature lahko povsem prilagodite temperaturo svojemu tipu las, da se lasje ne poškodujejo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

09/05/2022

Srbija

Srbija

Super stajler

Cak i cerk od 6 godina i uvijam kosu za "specijalne prilike "ne steti kosu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends

Datum uporabe 2020-05-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends

Datum uporabe 2020-05-09

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Po použití jsou vlasy krásně leskle

S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá

Prednosti

lesklé vlasy po použití

Slabosti

při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Datum uporabe 2020-04-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Datum uporabe 2020-04-04

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jsem maximálně spokojená.

Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

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Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. po 2 letih simulirane uporabe kodranja pri temperaturi 180 °C povprečnega Evropejca, lasje brez razcepljenih konic