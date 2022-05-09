Zažarite s kodri
Kodralnik za čudovite konice je naš prvi kodralnik, ki med oblikovanjem pričeske ščiti občutljive konice. Vrhunska tehnologija SplitStop omogoča brezskrbno oblikovanje mehkih kodrov, s katerimi boste zažareli.
32 mm velika cevka
Tehnologija SplitStop
S keratinom
Digitalna nastavitev temperature
Naša skrivnost za vrhunsko preprečitev razcepljenih konic je nova tehnologija SplitStop. Gre za edinstveno kombinacijo optimalne učinkovitosti temperature in zmanjšane ravni trenja, ki zagotavlja zdrave lase od korenin do konic. Ni nenadnih sprememb temperature, kar zagotavlja, da cevka med oblikovanjem pričeske ves čas enakomerno prejema optimalno temperaturo. Cevka je prevlečena z gladko keramiko, ki zmanjšuje trenje na pramenih las. Ustvarite popolne kodre z bolj zdravimi konicami, polnimi življenja.
Keratin je bistvena sestavina las, ki jih naredi močne, zdrave in čudovite. Keramika je obogatena s keratinom za še boljšo nego las.
Z digitalnim zaslonom z 8 nastavitvami temperature lahko povsem prilagodite temperaturo svojemu tipu las, da se lasje ne poškodujejo.
4.6
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sanjolina
09/05/2022
Srbija
Super stajler
Cak i cerk od 6 godina i uvijam kosu za "specijalne prilike "ne steti kosu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Datum uporabe 2020-05-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Datum uporabe 2020-05-09
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Prednosti
lesklé vlasy po použití
Slabosti
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Datum uporabe 2020-04-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Datum uporabe 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
po 2 letih simulirane uporabe kodranja pri temperaturi 180 °C povprečnega Evropejca, lasje brez razcepljenih konic