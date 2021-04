Pametna elementa za navijanje kodrov za čudovite, obstojne in profesionalne kodre

Samodejni kodralnik vsakokrat ustvari popolne in čudovite dolgo obstojne kodre. Inovativna pametna elementa za navijanje kodrov omogočata popolno navijanje las okoli cevke, pri čemer boste imeli občutek, da ste se prepustili mojstrstvu poklicnega frizerja. Ker se vsak pramen las skodra enakomerno pri nadzorovani temperaturi, bo vaša pričeska vsakokrat popolna. Najboljše pa je to, da se zelo zahtevno opravilo opravi samodejno, in to samo s pritiskom gumba!