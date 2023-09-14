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  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri
  • Sanjski kodri

2+1 podaljšana garancija

StyleCare PrestigeSamodejni kodralnik

BHB876/00

4.8
| (1023) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Sanjski kodri
Philipsov samodejni kodralnik StyleCare Prestige s pametnim sistemom za kodranje samodejno ustvari sanjske kodre. Sanjski kodri z dvakrat večjim volumnom las v enem koraku*
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Dvakrat več las v enem koraku*

Sanjski kodri

  • S pametnim sistemom za kodranje

  • Dvakrat več las v enem koraku

  • Navpičen prijem

  • Pametna elementa za navijanje kodrov

Pametni sistem za kodranje za izjemno izkušnjo pri oblikovanju pričeske

Pametni sistem za kodranje za izjemno izkušnjo pri oblikovanju pričeske

Doživite izjemno izkušnjo pri oblikovanju pričeske z našim pametnim sistemom za kodranje. Odlična zasnova inovativnega sistema vključuje številne nadgrajene funkcije. Čudovite, obstojne kodre ustvarite že s pritiskom gumba in dvema pametnima elementoma za navijanje kodrov s samodejnim vrtenjem. Elementa skodrata vsak pramen las tako, kot bi ga skodral poklicni stilist, pri tem pa sta prijazna do las. Pametna tehnologija za izjemne kodre samodejnemu kodralniku omogoča ustvarjanje obstojnih pričesk pri nastavitvi negovalne temperature. Daljša cevka aparata, enostaven navpičen prijem in odprta zasnova, ki sledi naravnemu toku las, vam omogočajo popolno oblikovanje pričeske z malo truda.

Daljša cevka za oblikovanje dvakrat več las v enem koraku

Daljša cevka za oblikovanje dvakrat več las v enem koraku

S kodralno površino samodejnega kodralnika, ki je večja za 113 %*, lahko sedaj oblikujete dvakrat več las v enem koraku. Ustvarjanje popolnih kodrov je postalo enostavno in hitro.

Navpičen prijem za enostavno uporabo

Samodejni kodralnik pridržimo v naravnem navpičnem položaju s sproščenim oprijemom, kar omogoča enostavno ustvarjanje popolnoma enakomernih kodrov po vsej glavi. Gumbi za upravljanje so nameščeni na oprijemu in jih lahko dosežete intuitivno. Zaradi zaobljene komore za kodranje lahko lase udobno kodrate s kodralnikom tik ob glavi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

1023

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

14/09/2023

Slovenija

Slovenija

Najboljši kodralnik za lasje!

Najboljši kodralni, ne škodi, kodre su zelo lepe in obstajajo dolgo časa. Preporočam ga vsim! Ocena 5+

Prednosti

Vse

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHB886/00 Samodejni kodralnik s tehnologijo SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHB886/00 Samodejni kodralnik s tehnologijo SenseIQ

28/05/2021

Slovenija

Slovenija

Izdelek je dober, super funkcije

To oceno sem izbrala, ker je izdelek dober in z veseljem bi ga priporočila vsem prijateljicam oz. sem ga že.

Prednosti

Da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare Prestige BHB878/00 Samodejni kodralnik MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare Prestige BHB878/00 Samodejni kodralnik MoistureProtect

27/05/2021

Slovenija

Slovenija

Res zelo super izdelek!

Zelo lepo in hitro skodra lase, zelo je kakovosten in učinkovit in enostaven za uporabo. Ima ga moja teta, sem ga probala in mi je res zelo všeč! Priporočam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare Prestige BHB878/00 Samodejni kodralnik MoistureProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StyleCare Prestige BHB878/00 Samodejni kodralnik MoistureProtect

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Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. v primerjavi z aparatom Philips HPS940