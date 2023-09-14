2 leti garancije
S pametnim sistemom za kodranje
Dvakrat več las v enem koraku
Navpičen prijem
Pametna elementa za navijanje kodrov
Doživite izjemno izkušnjo pri oblikovanju pričeske z našim pametnim sistemom za kodranje. Odlična zasnova inovativnega sistema vključuje številne nadgrajene funkcije. Čudovite, obstojne kodre ustvarite že s pritiskom gumba in dvema pametnima elementoma za navijanje kodrov s samodejnim vrtenjem. Elementa skodrata vsak pramen las tako, kot bi ga skodral poklicni stilist, pri tem pa sta prijazna do las. Pametna tehnologija za izjemne kodre samodejnemu kodralniku omogoča ustvarjanje obstojnih pričesk pri nastavitvi negovalne temperature. Daljša cevka aparata, enostaven navpičen prijem in odprta zasnova, ki sledi naravnemu toku las, vam omogočajo popolno oblikovanje pričeske z malo truda.
S kodralno površino samodejnega kodralnika, ki je večja za 113 %*, lahko sedaj oblikujete dvakrat več las v enem koraku. Ustvarjanje popolnih kodrov je postalo enostavno in hitro.
Samodejni kodralnik pridržimo v naravnem navpičnem položaju s sproščenim oprijemom, kar omogoča enostavno ustvarjanje popolnoma enakomernih kodrov po vsej glavi. Gumbi za upravljanje so nameščeni na oprijemu in jih lahko dosežete intuitivno. Zaradi zaobljene komore za kodranje lahko lase udobno kodrate s kodralnikom tik ob glavi.
4.8
od 5
1023
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Salabajzerka
14/09/2023
Slovenija
Najboljši kodralnik za lasje!
Najboljši kodralni, ne škodi, kodre su zelo lepe in obstajajo dolgo časa. Preporočam ga vsim! Ocena 5+
Prednosti
Vse
Slabosti
Nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHB886/00 Samodejni kodralnik s tehnologijo SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHB886/00 Samodejni kodralnik s tehnologijo SenseIQ
Mala85
28/05/2021
Slovenija
Del promocije
Izdelek je dober, super funkcije
To oceno sem izbrala, ker je izdelek dober in z veseljem bi ga priporočila vsem prijateljicam oz. sem ga že.
Prednosti
Da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare Prestige BHB878/00 Samodejni kodralnik MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare Prestige BHB878/00 Samodejni kodralnik MoistureProtect
zvezdica12
27/05/2021
Slovenija
Del promocije
Res zelo super izdelek!
Zelo lepo in hitro skodra lase, zelo je kakovosten in učinkovit in enostaven za uporabo. Ima ga moja teta, sem ga probala in mi je res zelo všeč! Priporočam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare Prestige BHB878/00 Samodejni kodralnik MoistureProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StyleCare Prestige BHB878/00 Samodejni kodralnik MoistureProtect
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
v primerjavi z aparatom Philips HPS940