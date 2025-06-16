Zaslon s tehnologijo SmoothTouch za naravno in tekoče odzivanje na dotik

Zaslon Philips ima vgrajeno tehnologijo projicirne kapacitivnosti za zaznavanje do 10 točk in se ponaša s tekočo odzivnostjo. Zdaj lahko v popolnosti izkoristite nove zmogljivosti aplikacij za upravljanje z dotikanjem in oživite svoje starejše aplikacije. Z 10 prsti tipkajte na zaslonu ali s prijatelji igrajte vznemirljive interaktivne igre. Interaktivno sodelujte s sodelavci ali sošolci in povečajte svojo produktivnost in učinkovitost.