Zaslon Philips ima vgrajeno tehnologijo projicirne kapacitivnosti za zaznavanje do 10 točk in se ponaša s tekočo odzivnostjo. Zdaj lahko v popolnosti izkoristite nove zmogljivosti aplikacij za upravljanje z dotikanjem in oživite svoje starejše aplikacije. Z 10 prsti tipkajte na zaslonu ali s prijatelji igrajte vznemirljive interaktivne igre. Interaktivno sodelujte s sodelavci ali sošolci in povečajte svojo produktivnost in učinkovitost.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
LED-zaslon VA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.
Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.