Iskalni pojmi

Professional use
reviews

Monitor

Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch

Priporočena maloprodajna cena

Izdelek je umaknjen iz prodaje
Oglejte si druge modele

Philips Monitors

Touch

Philips Touch Monitors offer innovative, user-friendly solutions for a wide array of usage scenarios and professions. Equipped with Projected-Capacitive (P-Cap) touch these interactive displays can support up to 10 points and feature advanced IP65 protection against contact, water, and dust.

Standardna fotografija izdelka Fotografija nadomestnega izdelka Fotografija nadomestnega izdelka

SmoothTouch

Zaslon s tehnologijo SmoothTouch za naravno in tekoče odzivanje na dotik

Zaslon Philips ima vgrajeno tehnologijo projicirne kapacitivnosti za zaznavanje do 10 točk in se ponaša s tekočo odzivnostjo. Zdaj lahko v popolnosti izkoristite nove zmogljivosti aplikacij za upravljanje z dotikanjem in oživite svoje starejše aplikacije. Z 10 prsti tipkajte na zaslonu ali s prijatelji igrajte vznemirljive interaktivne igre. Interaktivno sodelujte s sodelavci ali sošolci in povečajte svojo produktivnost in učinkovitost.

Zaslon Full HD 16 : 9

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

SmartContrast

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

User guide Product sheet
Feature Image 2022_MNT_LowBlue Mode

Način zmanjšanja modre svetlobe za očem prijazno učinkovitost

Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.

Feature Image 2022_MNT_Flicker-free technology

Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja

Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.

Feature Image 2022_MNT_VA display_178

Zaslon VA predvaja osupljive slike s širokimi koti gledanja

LED-zaslon VA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.

Feature Image 2022_MNT_HDMI ready_B2B

HDMI zagotavlja univerzalno digitalno povezljivost

Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).

VESA Mount

Podstavek VESA omogoča prilagodljivo namestitev

Prodajno mesto (POS)

Prodajno mesto (POS)

Philipsovi monitorji na dotik so popolna izbira za vse vaše potrebe v maloprodaji in na prodajnih mestih. Povežite jih s svojim POS terminalom za enostavno upravljanje zalog, učinkovitejšo pomoč strankam, izboljšano izkušnjo pri blagajni in še več.

Informacijske točke (POI)

Informacijske točke (POI)

Philipsovi monitorji na dotik prinašajo dinamiko in udobje v okolja za informiranje, saj omogočajo enostaven dostop do informacij na letališčih, v nakupovalnih središčih, železniških postajah, zabaviščih in še mnogo več.

Odpornost na vdor vode in prahu

Odpornost na vdor vode in prahu

Za manj idealna okolja potrebujete monitor, zasnovan tako, da prenese kapljice vode in prah, ki se pojavijo v vsakdanjem življenju. Philipsovi zasloni izpolnjujejo mednarodne standarde IP za odpornost proti vodi in prahu ter zanesljivo prenašajo vsakodnevne kapljice in prah.

Primerjaj

Primerjaj

Ocene

Storitve in podpora za stranke

Zagotovite si pomoč za svoj izdelek, poiščite priročnike za uporabo, preberite si več o namigih in nasvetih ter se pozanimajte o odpravljanju vseh vrst napak.

CustomerSupport

Začetna stran podpore

Najdite vse teme podpore in še več.

MagnifyingGlass

Poiščite izdelek

Iščite po številki modela in najdite informacije, specifične za izdelek.

Primerjaj

Primerjaj
Monitor
Monitor
* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
* Materiali in debelina rokavic: nitril (0,15 mm), bombaž (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
* Glejte poglavje "SmoothTouch" v navodilih za uporabo za več podrobnosti operacijskih sistemih s podporo zaznavanja dotikov.
* Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
* Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
* Območje NTSC na podlagi CIE1931
* Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Vse pravice pridržane.

Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.