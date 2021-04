Realistična grafika

Osupljiva ločljivost 4K UHD prinaša skorajda kirurško natančnost. Modela 436M6VBPAB in 558M1R izpolnjujeta standard VESA DisplayHDR 1000, kar pomeni še bolj realističen in živahen prikaz z vrhunsko svetlostjo, globino in odtenki.