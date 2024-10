Naša triletna garancija na zaslone OLED in QD OLED

Za zaslone OLED in QD OLED znamke Philips velja triletna garancija proizvajalca, ki krije tudi pojav »zapečene« slike (ang. burn-in)*. Za dodatno zaščito smo za vas pripravili osnovna priporočila za vse zadevne izdelke OLED in QD OLED, ki so zbrana v dokumentih »Vzdrževanje OLED-zaslonov« in »Vzdrževanje QD OLED-zaslonov«, na voljo na spletni strani podjetja Philips v razdelku Priročniki in dokumentacija na podporni strani za dani izdelek. * Veljajo garancijski pogoji podjetja Philips. Kritje pojava »zapečene« slike pri zaslonih OLED in QD LED je pogojeno z upoštevanjem navodil, podanih v dokumentih »Vzdrževanje OLED-zaslonov« in »Vzdrževanje QD OLED-zaslonov« za dotični model. Veljavno samo na območju EU.